En las redes, hay usuarios que no tienen ningún problema en contar sus malas experiencias amorosas. Algunas de ellas no sólo fueron un total fracaso, sino que se vuelven virales. En ese sentido, una joven reveló en TikTok que tuvo una mala experiencia con un chico al que no le gustaba pagar nada durante sus salidas juntos y encima en una ocasión se quedó con el vuelto de lo que ella misma había pagado.

La protagonista de este viral es Perla Chávez Guerrer. Esta joven reveló que hace un tiempo estaba comenzando una relación con un muchacho. Al principio se veían en la casa del chico, pero luego quisieron tener una "cita" y decidieron ir juntos al cine.

Sin embargo, al llegar al cine la actitud de su pretendiente cambió por completo. El joven no quería saber nada con pagar algo allí y evitaba cualquier conversación que tenga que ver con un gasto puntual. Ella pagó las entradas, pero él hizo algo que la dejó desconcertada. "Muy padre todo, pero al momento de pagar entendí la señal de que él no iba a sacar dinero, así que yo saqué el dinero de las entradas, lo di, y este güey tuvo el descaro de recibirlo y se guardó el cambio", aseguró.

Esa actitud del joven la dejó desorientada a Perla, quien pensó que él usaría ese dinero para comprar algo para comer dentro de la sala. "Yo no dije nada porque al final seguía la dulcería y se iba a equilibrar; sin embargo, no fue así: yo le dije de que ´vamos a comprarnos palomitas', a lo que me contesta 'yo no, gracias, yo no quiero pero si tú quieres, cómpratelas tú'", recordó.

Después de esa cita tuvieron una segunda salida juntos y el muchacho hizo lo mismo, pero esta vez utilizó una excusa para no pagar nada. "Él me contó que lo habían asaltado un día antes. Le dijo que pagaba, ´no tienes que preocuparte en absoluto´. Obviamente yo pagué".

Al salir de allí fueron a otro lugar al que él mismo pidió porque quería un "postre". A ella no le pareció mal y no le pesó tener que pagar, pero su cita realizó algo que la dejó indignada. "Lo indignante fue que saliendo de ese lugar me dijo: 'es que me tengo que ir' y se le olvidó el tema de su asalto, sacó su cartera y la abrió, y cuando la abrió tenía mucho más dinero del que yo tenía en la mía desde un principio", señaló.

No obstante, Perla eligió darle una última oportunidad. Esta vez salieron junto un amigo de él y la pasaron muy bien hasta que llegó la cuenta. "La pasamos increíble hasta el momento de la cuenta: llega y se hace atrás en su celular, nos deja la cuenta a los dos... hasta que su amigo le dice 'güey, tu parte', y él le contesta 'güey, qué pedo, ¿no me puedes invitar lo mío o qué?'", explicó.

El pretendiente de la tiktoker accedió a poner la propina, pero para la sorpresa de ambos, soló puso una moneda de 10 pesos y les dijo "es todo lo que puedo poner", tras esto, le pidió algo a la joven: "bebé, ¿tú sí me puedes pedir un Uber, por fa?", detalló.

El vídeo se viralizó ren la plataforma china. Actualmente cuenta con más de 5.4 millones de visualizaciones, cerca de 405 mil me gusta y más de 7 mil comentarios de los usuarios que estaban sorprendidos en su mayoría por todas las chances que le dio al muchacho en cuestión.

Por último, la joven recibió algunas críticas por exponer a un hombre porque no se comportó como ella esperaba. No obstante, ella indicó que se enteró que el chico le escondió que tenía novia. "Contacté a su novia y me confirmó que llevaban dos años saliendo. 'Eres la tercera que me sale con esto', me dijo. Él buscaba mujeres para tener todo gratis, para que lo invitara, para salir, para hacer algo extra aparte de su novia principal. Yo salí de ahí pero ella no; ella sigue actualmente con él y ahora tienen un hijo", sentenció.