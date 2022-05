Pocas cosas son más frustrantes que pedir comida por delivery y recibir un pedido erróneo. Peor aún es no recibir parte del pedido, y mientras a nadie le gusta pelearse por un reembolso, un usuario de TikTok decidió ponerle humor a su reclamo y se volvió viral en la red social de los videos cortos.

En el breve clip, de poco más de 30 segundos, el internauta muestra la conversación que tuvo con el encargado de un local de comida por un envío incompleto. "Buenas llegaron las hamburguesas pero no las latas de Pepsi. Y las cobraron igualmente", comienza la conversación de WhatsApp.

Chorreando arrepentimiento, el encargado respondió con un audio de WhatsApp: "Te pido mil disculpas, si, me olvidé porque salió el pedido en dos partes, salió y capaz que no lo miré, te pido mil disculpas. Ahora si, si sale un pedido para ahí te lo alcanzo, ¿dale? Gracias y perdón", negoció.

El cliente aceptó los términos con un simple "Ok", y se dispuso a esperar el resto de su pedido. Poco más de media hora después no habían llegado las bebidas prometidas, pero si llegó un segundo audio del arrepentido encargado. "Hola, ¿cómo estás, todo bien? Te pido mil disculpas, pero no fue ningún pedido para allá", explicó el comerciante, antes de ofrecer una solución poco común.

"¿Puede quedar para la próxima? Tipo, la próxima que pedís decime 'mirá me habían quedado tres latas a favor' y no hay problema. Si querés, sacale una captura al audio y listo, no hay problema", fue la alternativa que extendió el encargado en un nuevo audio de WhatsApp.

En lugar de llenar la conversación de WhatsApp de improperios o demandar con entereza un reembolso, el usuario de TikTok decidió grabar un audio de su parte, y su respuesta causó sensación entre los internautas: "Bueno, dale, dale está bien. Ahora le digo a un amigo mío que me pegue una patada en el pecho para bajarla porque no tengo nada para tomar, pero dale para la próxima".

El video no tardó en volverse viral, reuniendo casi 80 mil visitas, más de 100 mil 'me gusta's y cientos de comentarios por parte de los usuarios de TikTok: "Yo le haría un pedido, y cuando me lo entreguen le diría 'para la próxima te pago pá, mil disculpas, ahora no te puedo pagar'", "'Sacale una captura al audio' para que después pueda mirar lo que dice jaja" y "Demasiado bueno en la respuesta, yo lo hubiera mandado a cagar jaja" fueron algunas de las respuestas al divertido intercambio.