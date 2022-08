Una mujer aprovechó la borrachera de su esposo para desbloquear su celular mientras él se encontraba desmayado. El video fue furor en TikTok y recibió miles de comentarios tratándola de “tóxica” por revisar su privacidad sin permiso. “No lo hagas, hermana”, afirmaron, los usuarios indignados.

Dicen que el que busca encuentra. Lo cierto es que revisar las conversaciones de tu pareja cuando el otro está inconsciente es una acción, como mínimo, tóxica. Sin embargo, aunque no se sabe si llegó a su cometido, la mujer fue escrachada en medio de su avivada y se volvió viral.

Los hechos ocurrieron en el bar “Le Conteiner”, ubicado en la ciudad de Tijuana. Allí el hombre cayó postrado en un sillón por pasarse en las cantidades de alcohol, mientras su pareja tomó una decisión indebida que fue juzgada por los mozos y las demás personas presentes.

“No lo hagas, hermana”, se leía en el título del video publicado por @000.fugueroa. Al parecer, la mujer quiso aprovechar la oportunidad para verificar si su novio le era infiel o no y optó por una insólita forma de ingresar a sus conversaciones.

En el clip se ve como ella le agarra la mano a su esposo y coloca su dedo pulgar en el pad para poder desbloquear su celular. Hace dos intentos y logra acceder al dispositivo, aunque no quedó registrado qué es lo que sucedió después.

Rápidamente, la insólita escena se volvió tendencia en TikTok y acumuló más de 5 millones de vistas y 235.000 mil me gustas. En seguida comenzaron a llegar comentarios descalificándola como “tóxica”, aunque algunos se sorprendieron de su estrategia.





La reacción de los usuarios

A pesar de que la mujer podría estar abriendo su celular para realizar otra acción que no tiene que ver con infidelidad, la gran mayoría de las usuarias y usuarios identificaron este hecho como un acto de inseguridad de su parte.

“Que de ahí no esté llorando, que el que busca encuentra”; “Va a desear no haber visto nada”; “Yo lo hice y ya no me quedaron ganas de volver a hacerlo”; “Si fui jaja y adivinen, se me quitó las ganas de revisar celulares”, fueron algunos de los mensajes que llegaron a la publicación.

Además, hay otros que se alertaron por la actitud tóxica con su pareja y escribieron respuestas como: “Qué miedo, que la deje”; “Hagámoslo viral hasta que llegue al pobre hombre”; “¿Y si fuera al revés?”, entre otras.