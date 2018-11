La británica Karen White fue noticia hace unos meses debido a que, como convicta transgénero, violó a cuatro presas en la cárcel de New Hall, solo para mujeres, cerca de Wakefield, Westshire, Inglaterra.



Según información del diario The Sun, la ahora reclusa de sexo femenino estaba en prisión por múltiples ataques sexuales a mujeres y una contra un niño, que cometió cuando aún era hombre.



Luego de un corto juicio, Karen fue trasladada a Wakefield, la cárcel de alta seguridad más grande del país, apodada "Monster Mansion" (Mansión de los monstruos) debido a la gran cantidad de peligrosos delincuentes y criminales sexuales que alberga el lugar.



White fue sentenciada a cadena perpetua por los delitos recientes y calificada como "depredador" y "manipulador" por "usar su cambio de sexo para entrar en contacto con personas vulnerables", según el diario The Guardian.

Cambio de sexo, cambio de cárcel

Cuando Karen White compareció frente al tribunal de magistrados en la ciudad de Leeds, en julio pasado, declaró que no había asaltado a las reclusas porque no le atraían las mujeres y que sufría de disfunción eréctil.

No obstante, uno de las violaciones por las cuales fue condenada sucedió cuando estaba en su etapa de transición de hombre a mujer.

Frances Crook, gerente ejecutiva de la organización Howard League para la Reforma Penal, considera que cualquiera que haya cometido crímenes sexuales o violentos contra mujeres, que quiera ser transferido pero que no completó el cambio de sexo, o sea “todavía tiene su pene y sus hormonas masculinas”, no debería ser colocado en una cárcel de mujeres.

Según una investigación de la BBC, de los 125 presos transgénero en cárceles británicas, 60 son criminales sexuales.

Se cree que unos 25 ya están en cárceles de mujeres y otros 34 presos que nacieron hombres y viven como mujeres están en cárceles especiales masculinas para criminales sexuales. Muchos han solicitado la transferencia a prisiones femeninas, según las autoridades carcelarias.

El Ministerio de Justicia se disculpó por no tomar en cuenta el historial de ofensas de White y dijo estar revisando sus procesos de evaluación.

Un portavoz del Servicio Carcelario expresó que “aunque velamos por manejar con tacto y de acuerdo a la ley a todos los prisioneros, incluyendo los transgénero, tenemos claro que la seguridad de todos los presos debe ser nuestra absoluta prioridad”.