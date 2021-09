Durante toda la pandemia de coronavirus las escuelas y universidades se vieron afectadas en su dictado de clases presenciales, tanto de manera parcial, como en su totalidad. Frente a eso, la modalidad virtual, a través de las aplicaciones Zoom o Google Meet, afloraron en las casas de estudio y escuelas de todo el mundo. Con la virtualidad también llegaron las insólitas situaciones y problemas derivados del uso de la tecnología utilizada mediante internet. Así, se vieron desde desnudos y actos sexuales, hasta escenas desopilantes de la vida privada de las personas.

En esta ocasión, un posteo se hizo viral en Twitter al mostrar una vergonzosa escena en la que participó una profesora, quien tuvo graves problemas con la pantalla de la app que utilizaba la para hacer videollamadas.

Quien publicó el tuit fue el usuario "Alejo" (@alejogamboa9) quien escribió: "Resulta que la hija de la profesora uso el zoom y no sabe cómo sacarlo así que estoy teniendo clases con una papa con cartera".

Resulta que la hija de la profesora uso el zoom y no sabe como sacarlo asi que estoy teniendo clases con una PAPA CON CARTERA pic.twitter.com/4BXU5VppHv — Alejo (@alejogamboa9) September 21, 2021

Tras la publicación, que alcanzó los 107 mil "me gusta" y más de seis mil retuits, cientos de usuarios de Twitter dejaron sus comentarios, en los que incluyeron memes y experiencias personales relacionadas con el tuit viral.

"Jajajaja, no podés"; "No tuvo a nadie que le saque las papas del fuego"; "Qué cambiada está la señora cara de papa"; "Jajaja, no podría lleva la clase así"; "Todo menos dejar las clases"; "Lo importante es que no se amilano y cumplió con dictar la clase luego alguno de ustedes le enseña a retirarlo", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter.

Los ajustes automáticos de Google Meet que le facilitarán la tarea a los profesores

Para suerte de los profesores que no pueden utilizar correctamente la iluminación de la cámara o del ambiente en el que están, ahora Google Meet anunció la llegada de un ajuste automático del brillo de las pantallas de las videollamadas, para que nunca más la persona quede muy oscura o excesivamente iluminada.

"Tener demasiada luz detrás de usted, como una ventana en un día soleado, también puede ser un desafío para muchas cámaras", explicó Google en un comunicado oficial sobre el ajuste que no solo soluciona la falta de luz, sino también el exceso de brillo.

Esta novedad de Google Meet, que ayuda a los usuarios a que puedan encontrarse en entornos poco favorables o que presenten inconvenientes en la llamada, se suma al ajuste de la advertencia para cuando un integrante cause ecos molestos. El problema podrá solucionarse de forma automática, gracias la tecnología de inteligencia artificial (IA).