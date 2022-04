Los repartidores y deliverys que trabajan mediante aplicaciones constantemente comparten historias interesantes sobre experiencias insólitas que tienen en su día a día. En esas anécdotas se deja ver la miseria humana de realizar ciertas acciones totalmente indignantes.

En esta ocasión, un delivery de una reconocida empresa digital contó el increíble mensaje que le envió un cliente. Esta persona se lo escribió como comentario en la plataforma. En ese sentido, la denuncia pública fue realizada a través de la red social Twitter, a través de un ticket viral.



El tuit viral que indignó a todos



"Cuando además de #Rider te quieren Conserje y (la empresa) lo consiente y alimenta mantenido un sistema de puntuación del cliente. Recordar que (la compañía digital) sigue incumpliendo la #LeyRider con falsos autónomos", escribió un usuario español en el red social del pajarito.

En el tuit se podía ver el ticket viral que adjuntó el usuario. En los comentarios podía leerse: "Alergias. Por favor que el repartidor deje el pedido en la puerta y se lleve la basura al salir".

�� Cuando además de #Rider te quieren Conserje ���� y @Glovo lo consiente y alimenta mantenido un sistema de puntuación del cliente.



�� Recordar que Glovo sigue incumpliendo la #LeyRider con falsos autónomos. pic.twitter.com/rbuDFuOZNR — Paco Moreno (@franciscomore13) April 16, 2022

Los comentarios de las redes sociales



El tuit se viralizó y logró miles de "me gusta", cientos de retuits y tuits citados. Además, muchos usuarios comentaron sobre este indignante pedido que le hizo un cliente a un repartidor. "Pero esto... ¡Será broma, no?"; "Qué poca vergüenza"; "Me toca ami y les reviento la bolsa en la puerta"; "Hay gente que se gana a pulso un escupitajo en la comida"; "Pero...¿ Ésto pasa de verdad?; No sabía yo que la empresa tenía servicio de recogida de basura".

Además, muchos usuarios dijeron que le dejaría la basura esparcida por la puerta o bien que le escupirían la comida por haberse atrevido a pedirle eso.

La razón de la crítica a la empresa

El tuit estuvo dedicado a criticar a esta empresa que terceriza personas para que hagan de delivery ya que la acusaron de permitir este tipo de prácticas y abusos por parte de despiadados y desubicados clientes. Si bien muchos usuarios dijeron que era algo irrisorio que la empresa tenga la culpa de que estas situaciones sucedan, otros coincidieron en que la aplicación le da la potestad al cliente para que realice descargos y malos comentarios en el caso de que el repartidor realice un "mal servicio". Esto podría pasar si la mujer califica mal al delivery por no haber querido sacarle la basura a la calle como ella dijo.