El ciberacoso en las redes sociales es algo que la sociedad no debe naturalizar, a pesar de que sucede muy a menudo. En esta ocasión, una joven compartió en sus redes sociales una publicación viral en Twitter en la que contó cómo un hombre había interactuado con ella en Instagram y, tras avisarle a su esposa de que le estaba siendo infiel, ella contestó de una manera totalmente inesperada.

El posteo viral que publicó la usuaria @spanocreerlo logró rápidamente los 10 mil "me gusta", en sólo seis horas de publicado, obtuvo 288 tuits citados y más de 400 retuits.

La joven mostró una captura de pantalla de un chat de Instagram en donde se veía la conversación que había mantenido con la esposa del hombre. "Un wacho me tira onda dos likes y le digo a la novia 'mejor vení a hablarle vos para que veas con qué clase de pibe andás'".

La autora del tuit viral pensó que la esposa del hombre casado, que reaccionó a sus historias, iba a darle la razón y, finalmente, replantear su relación con él. Sin embargo, la respuesta que dio la mujer no fue la esperada.

"Mirá reina, no iba a gastar mi tiempo contestándote porque mi novio me explicó todo. Cómo no iba a reaccionar a tus historias si con lo que subís sos más fácil que la tabla del uno. Asco me dan las minas como vos", le escribió la mujer casada a la joven acosada por su marido.

En tanto, la chica le contestó con un mensaje bastante subido de tono, obviamente, a modo de insulto.

En los comentarios, los usuarios dejaron su opinión sobre la sorpresiva respuesta que dio la joven. "Que feo y triste ver personas así... Conozco amigas o novias de amigos que saben que las gorrean, pero siguen... Creen que va a cambiar el novio o culpan a las otras chicas de que ellas son el problema... Lamentable", comentó un usuario de Twitter.

"Estuviste re bien y una lástima que la chica sea ciega de su marido, pero no veo la necesidad de pedir un par de likes para ir contarles a la novia, agarra y contale", escribió otra mujer.

Sin embargo, algunas personas estuvieron del lado de la mujer casada y se lo hicieron saber a través de los comentarios. "Minas como vos son las peores, o sea, no solo se mete en una relación, sino que después la insulta y lo hace público en Twitter para burlarse, no querías ser sorora un caraj... y querías atención. Cuidado con estas", sentenció una usuaria.