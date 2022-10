Hay distintas acciones que se realizan con la esperanza de que salgan bien. No obstante, hay situaciones que sólo generan grandes decepciones que son difíciles de aceptar. En este caso, un nene de 7 años ahorró durante tres años todo lo que recibía de sus padres, pero cuando abrió la alcancía se dio cuenta que sólo pudo ahorrar $3.860. El enojo del nen desilusionado se hizo viral.

El protanista de este viral es Bernabé, un chico de 7 años que vive en San Miguel de Tucumán. El nene empezó hace unos años ahorrar el dinero que recibía de parte de sus padres y de sus seres queridos con la ilusión de algún comprarse algo por su propia cuenta.

El domingo pasado, estaba junto a su familia en la sobremesa por el día de la madre, y dedició a romper su alcancía para ver cuánto había ahorrado durante todo este tiempo. Su objetivo era comprarse muchos paquetes de figuritas. Sin embargo, se llevó una gran decepción.

En el clip, compartido en Twitter por la Tía de Bernabé, se lo ve al nene muy enojado al ver que que lo tenía ahorrado sólo le alcanza para unos 10 paquetes (teniendo en cuenta que cuestan 350 c/u aunque el precio oficial es 150 pesos). En tanto, su familia en un principio se reía de la situación, pero al ver que el enojo del chico era genuino, intentaron consolarlo.

"Mi sobrino abrió una alcancía donde viene ahorrando hace años y se enojo porque no tenia mas que para 12 paquetes de figuritas JAJAJA", escribió la usuaria @JimeeRG en el tuit que se volvió viral rápidamente.

Tras la viralización, la mujer señaló que su sobrino estaba enserio muy ilusionado con poder comprarse muchos paquetes con el propósito de poder llenar el álbum del mundial, pero se frustró cuando le dijeron que eso no le iba a alcanzar esa cantidad de plata.

Por su parte, hubo quienes quienes se tomaron el vídeo con humor, pero también muchas personas se enojaron con la familia por no haberle advertido sobre la "inflación en argentina", donde actualmente se proyecta por encima del 100% anual para diciembre,

“Nunca confíes en el peso argentino”, “La lección le costó no tener figurativas, una injusticia”, "Pobre... pero aprendió una gran lección", “No sé que es lo que te hace gracia del video. ¿Ver como un chico que ahorró durante años se comió sus ganancias con la inflación por culpa de que los adultos no lo evitaron o informaron? A mí me da tristeza”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Por último, la tía del nene reconoció que le explicaron por qué no tenía que ahorrar en pesos argentino. "No le explicamos, es un niño. Le dieron más plata, Bernabé volvió a sonreír y hoy supuestamente iba a comprarse las figuritas”, sentenció la mujer en una nota.