En estos días, se conoció una insólita historia. Un nene de 9 años de Brasil se escapó de su casa, logró colarse a un avión y llegó a viajar a 2700 kilómetros sin que nada lo note. Según la familia del chico, quería ir a "visitar a unos familiares" que viven en otra ciudad.

El protagonista de este inusual caso es Emanuel Marques de Oliveira, de solamente 9 años. Este niño les provocó un gran susto a sus padres al escaparse de su casa en la ciudad de Manaos, en Brasil.

Todo comenzó este sábado 26 de febrero. La madre del menor, Daniele Marques reportó a las autoridades locales que su hijo Emanuel había desaparecido. Según relató la madre, la última vez que lo había visto había sido esa misma mañana. Ella pensó que dormía, pero cuando lo quiso despertar notó que no estaba en su cama.

“Me desperté a las 5:30 am, fui a su habitación y vi que estaba durmiendo normalmente. Luego jugueteé un poco con mi celular y me volví a levantar, a las 7:30 am, y fue cuando me di cuenta que ya no estaba en su dormitorio y entré en pánico”. aseguró la mujer en una nota con el medio G1.

La mamá lo buscó sin descanso por horas al chico y su preocupación aumentaba con el paso de los minutos. Finalmente la policía le informó que encontraron a su hijo y que estaba sano y a salvo. Pero también le explicaron que iban a tardar una horas para que pueda verlo otra vez, ya que Emanuel se encontraba al otro lado de Brasil, al suroeste, a más de 2698 kilómetros de su casa, en la ciudad de Guarulhos, Sao Paulo.

Tras el esperado reencuentro, la mujer reveló que pudo consultarle a su hijo por qué se había ido de su casa. A lo que el nene le explicó que había decidido viajar a Sao Paulo porque tenía ganas de “visitar a algunos familiares”.

Lo que más les llamó la atención a los padres de Emanuel y sobre todo a las autoridades es saber cómo hizo el menor para llegar e ingresar a un aeropuerto internacional sin ser visto y también cómo hizo para subirse a un avión el sólo y sín tener un pasaje ni la documentación necesaria.

“Me dijo que tomó algunos autobuses al azar desde nuestra casa hasta llegar al aeropuerto. Luego miró el horario de vuelos en el panel y se subió a uno de ellos. Mi hijo pasó por tres revisiones sin que nadie se diera cuenta de que estaba solo, sin documentación ni boarding pass”, explicó la mujer.

Según reveló la mujer al medio citado, el chico logró ingresar al vuelo sin la necesidad de un pasaje, gracias a que buscó en Google “cómo subir a un avión sin ser visto”. En ese tutorial descubrió como pasar desapercibido ante las autoridades y tomar un vuelo.

Por último, la policía descartó que el menor se haya escapado por otro motivo, dado que no hay antecedentes de violencia en la familia. Del mismo modo señalaron que se inició una investigación sobre este hecho y por eso solicitaron las imágenes de la cámara de seguridad del aeropuerto, que también reconoció que está investigando cómo el menor abordó un avión sin documentos de viaje y sin equipaje.

“Lo que sigo pensando es cómo un niño logra pasar por un sistema aeroportuario que es tan burocrático para nosotros. Por eso quiero una respuesta de la aerolínea y del aeropuerto sobre cómo mi hijo logró abordar solo”, sentenció la madre de Emanuel.