Hay distintas situaciones o temas que suelen generar opiniones dividas entre los usuarios de las redes sociales. En ese sentido, un joven contó en TikTok que realizó un pedido de comida, pero el repartidor que se la llevó se enojó con él porque le dio un dólar de propina y decidió dejar su comida arriba de un árbol. El hecho se viralizó y hubo quienes se pusieron del lado del trabajador y otros que lo repudiaron.

El protagonista del viral es el usuario de TikTok @i.aaron . Este joven estadounidense explicó que hace unos días hizo un pedido de comida en la plataforma DoorDash. Sin embargo, no tuvo una muy buena experiencia.

Según reveló el usuario en el vídeo, esperó bastante tiempo su desayuno y decidió consultarle qué pasó con el pedido al delivery, quien sólo atinó a responderle "Árbol", en referencia a uno que está fuera de su casa.

Luego de eso, recibió una serie de mensajes del repartidor, quien estaba muy enojado por el poco dinero que le dejó como propina por llevarle su desayuno. El trabajador no se guardó nada y lo criticó con dureza.

“Hombre, vete al demonio”. le dijo el repartido de la plataforma y le avisó que saliera de su caja para agarrar el pedido que había dejado encima de un árbol. El joven le reprochó por su actitud y le indicó que sólo quería desayunar.

Ante esto el trabajador le respondió: “$1.50 de propina idiota, vete al demonio en serio, estoy por renunciar a este maldito empleo, tienes suerte de haber conseguido tu comida. ¿Quién diablos come Chick-fil-A para el desayuno? Ve a buscar unos malditos huevos y tocino y cocina un desayuno de verdad”.

Finalmente el tiktoker admitió que pudo comer su desayuno y también recibió un reembolso por lo que sucedió. El vídeo que subió a la plataforma obtuvo más de 618 mil visualizaciones, cerca de 90 mil me gusta y unos 7 mil comentarios de usuarios que formaron parte de un acalorado debate sobre lo que le pasó al joven.

“Siempre doy una propina de al menos $5, incluso si es un pedido barato”; “La gasolina es muy cara y por una propina de $1.50 ni siquiera vale la pena salir del auto”, “La gente que dice dar una propina mínima de $5 no está en contacto con la realidad”; “Por una propina de $1.50 te mereces esto y más”; “Como alguien que no tiene auto, siempre me siento mal solo dando una propina del 15%, soy pobre pero tengo que comer”; fueron algunos comentarios.

Por último, el joven publicó un nuevo video en donde aclaró que el repartidor podía ver el pedido y la propia antes de aceptar realizar el viaje. Además, señaló que la propina que dejó fue recomendada por DoorDash en su pantalla, y que las propinas disponibles oscilan entre $1.50 y 4 dóloras como máximo.