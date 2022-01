Para demostrar el amor que se tienen, las parejas se suelen hacer regalos: algún peluche, una linda “pilcha” y hasta una cena. Sin embargo, este terreno tiene muchos caminos y uno de los más polémicos es el tatuaje. Precisamente, en las últimas se viralizó este “último romántico” que eligió inmortalizar en su piel una imagen "interesante" su novia.

Resulta que este hombre, perdidamente enamorado de su pareja, estuvo pensando en alguna muestra de amor impresionante. Luego de una meditación profunda, finalmente se quedó con la mejor opción: tatuarse la cola de su novia en las costillas.

La forma de comunicarlo fue la siguiente, una foto en seco del resultado con la inscripción de “te amo mi amor, para toda la vida”. La conversación fue difundida en la red social del pajarito por la misma novia, que acompañó la imagen con un “¡La verdad que ya gané con este hombre!, se acaba de tatuar una foto de mi culo”.

"Te amo mi amor, para toda la vida"

Por supuesto que esto no iba a tardar en hacerse viral en Twitter, ya que los usuarios no pararon de interactuar con este simpático contenido. Para muestra un botón, al momento de escribir esta nota, el posteo presume de casi 24 mil “me gusta”, 962 retuits y 69 comentarios.

Entre estos últimos, se destacaron los siguientes: “La vara ya se desvirtuó completamente”; “Podría haber sido peor”; “No sé quién es más groncho, él, la mina o el que lo festeja”; “Lo bueno de un tattoo así es que si terminan no se lo tiene que tapar o borrar porque podría ser el culo de cualquier persona”; “A mí me da gracia pensar cómo se les habrá ocurrido tipo la charla: ¿Che amor que decís si te tatuás mi culo? En que contexto lo preguntas no irónicamente”; “Fácilmente podría ser un dibujo sacado de Pinterest”; “Tatuate lo que quieras, cuando quieras y en donde quieras” y “Ay dios dejen vivir, ustedes se tatúan unas frases pedorras de Pinterest y nadie dice nada”.

se puede ser más groncho https://t.co/tHGuzPnhsG — sicaria de duendes (@IaufeydoII) January 30, 2022

Resulta que el tema del tatuaje no es nuevo e incluso dio para ser el tema central en un episodio de Casados con Hijos. Resulta que una ex pareja de Moni (Florencia Peña) quiso vengarse de su separación mandando a su hijo para que enamore a Paola (Luisana Lopilato) y ambos se tatúen los nombres del otro. Al final del capítulo nos revelan que esta persona se había puesto un “Moni” en el hombro, lo que, según él, arruinó su vida.