Un peculiar incidente ocurrido en el programa de juegos "Beat the Star" resaltó la desesperación de los fanáticos del Grand Theft Auto por una nueva edición de la exitosa franquicia, que no se renueva desde el lanzamiento de su quinto juego en 2013. Uno de estos seguidores no pudo contener su emoción, y decidió expresar su frustración con los desarrolladores en vivo y en directo y para exigir el anuncio del GTA 6.

Al principio de la última edición del programa alemán, que se transmitió el sábado en prime time, un espectador inesperadamente dejó su asiento y decidió correr al escenario para confrontar al desconcertado presentador y la participante del programa con una pregunta relacionada al videojuego, con el que ninguna de las personalidades tenían vínculo alguno.

Presentándose apresuradamente como Asa, el joven procedió rápidamente al grano: "Me gustaría saber, ¿dónde diablos está GTA 6? Todavía estoy esperando GTA 6, han pasado 8 años". El presentador del programa, Alexander Duszat 'Elton', intentó navegar el encuentro hasta la llegada de seguridad, a pesar de su clara sorpresa: "GTA 6, realmente no lo sé, algún día debería haber un... pero no soy yo, los desarrolladores tienen que...", acertó a decir.

No conforme con su respuesta, el hombre le pidió al anfitrión que diera el ejemplo y gritara directamente a la cámara preguntando dónde estaba GTA 6. La respuesta de Elton causó algunas risas: "No, no necesito hacer eso, ni siquiera he terminado GTA 5 todavía". Después de un incómodo medio minuto, la situación se resolvió pacíficamente cuando el hombre fue escoltado por seguridad fuera del escenario.

¿Dónde está el GTA 6?

Las siglas GTA ya son leyenda en la Internet. Gracias a su formato "sandbox", que permite al usuario desplazarse por el mundo y explorar sus diferentes misiones libremente, el juego se ha viralizado y hoy es un éxito arrollador. Ocho años después de su lanzamiento, el juego que primero se estrenó en PS3 y Xbox 360 está por lanzarse para PS5 y Xbox Series X.

Con la regular actualización de sus contenidos y su versión online que permite a jugadores conectar en el mundo virtual, el juego no verá su ocaso en el futuro próximo; sin embargo, fans ya claman por un cambio de escenario. Los largos intervalos entre nuevas ediciones no son extraños en la franquicia del GTA, pero la espera está probando muy larga para más de un fanático.

Por suerte, rumores de la sexta entrega no son ningún secreto. A partir de pequeñas filtraciones se han construido diferentes teorías alrededor de su contenido y posible locación, pero ninguna teoría se ha confirmado oficialmente. Uno de los rumores más firmes acerca de su lanzamiento lo ubican en 2025, exclusivamente para la nueva generación de consolas.