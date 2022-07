A la hora de volar siempre es conveniente conocer los secretos y trucos de los viajeros más experimentados, y nadie conoce mejor el negocio que los asistentes de cabina. Muchas veces, los secretos que las azafatas tienen para compartir son interesantes y hasta divertidos, pero la confesión de una asistente de cabina en TikTok dejó a sus seguidores asqueados.

Cierra Mist es una azafata de vuelo con más de 3,1 millones de seguidores en TikTok, y en uno de sus últimos videos compartió con los internautas la verdadera razón por la cual nunca verás a los asistentes de cabina tomar una taza de té o café en el avión a menos que sea absolutamente necesario.

"El agua que usamos para el café y el té proviene del mismo lugar, y adivina qué, nunca se limpia", afirmó en el video, que ya se volvió viral. "Si bien las aerolíneas pueden decirles a los pasajeros que realizan pruebas periódicas de la calidad del agua, se nos dice que se necesitan entre seis y nueve meses para que se realice incluso una prueba en un avión. Entonces, no van a limpiar ese tanque a menos que encuentren algo", agregó.

Cierra está lejos de ser la única azafata que advierte contra el consumo de agua en el avión. Kat Kamalani es una ex asistente de vuelo, y respaldó la confesión de Mist en su propia cuenta de TikTok: "Nunca consumas ningún líquido que no esté en una lata o una botella. La razón es que esos tanques de agua nunca se limpian y son asquerosos".

"Hable con un asistente de vuelo, rara vez bebemos el café o el té que proviene del mismo tanque de agua. Entonces, cuando bebe ese café y té que proviene de esa agua caliente, es absolutamente repugnante", agregó la ex asistente de cabina a sus más de 1 millón de seguidores en la plataforma de los videos cortos.

Azafata reveló el paso a paso para que te muevan a primera clase

La azafata reveló el secreto de las mejoras y regalos a la hora de volar.

En otro de sus videos más populares, Mist reveló la simple verdad que se esconde detrás de las mejoras que reciben algunos viajeros. "¿Alguna vez se preguntó cómo los pasajeros obtienen cosas gratis como bebidas y mejoras? Así es como", comenzó la asistente de cabina.

Como era de esperar, halagar a la tripulación de cabina empujará al viajero a la cima de la lista cuando se trata de obsequios. "El número uno sucede incluso antes de que llegue a su asiento", afirmó Mist, quien sostuvo que muchos pasajeros son groseros con los asistentes de vuelo, a veces ni siquiera reconociendo su presencia.

"Cada vez que subes al avión por primera vez y ves a un asistente de vuelo parado allí y saludándote, lo mejor que puedes hacer es reconocerlo e incluso responder. La cantidad de veces que las personas realmente reconocen que estamos decirles algo es casi nulo. Por lo tanto, les prometo que se destacarán, pero de una manera excelente", afirmó.

A continuación, hay un detalle más fino para saber cuándo ponerse de pie y cuándo no. Si bien es posible que necesites el baño después de esperar en la puerta de embarque, la azafata recomienda esperar hasta que el avión despegue y se apague la señal del cinturón de seguridad antes de levantarse a hacer sus necesidades:

"Número dos, y sin juego de palabras con este. Una vez que todos hayan abordado y veas a un asistente de vuelo que se acerca y mira tus asientos con una hoja de papel, no uses este tiempo para levantarte e ir al baño o hacer cualquier cosa en el pasillo". Mist explicó que hay una buena razón para evitar hacer esto, ya que levantarse antes del despegue no solo irritará a los asistentes de vuelo, sino que también podría retrasar la salida.

"La azafata con un papel en realidad está haciendo un formulario de conteo de pasajeros. Y si no coincide con lo que tiene el agente de la puerta, tendremos que seguir haciéndolo una y otra vez hasta obtener el mismo número. Entonces, si la azafata está haciendo ese formulario mientras estás en el baño, contará mal y tendrá que volver a hacerlo", consignó la experta en vuelos.