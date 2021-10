Kat Kamalani, de 30 años, es una asistente de vuelo que se volvió viral en TikTok por mostrar el detrás de escena de los vuelos comerciales estadounidenses. Recientemente, publicó un nuevo video con tips para viajeros que escandalizó a sus seguidores, ya que reveló un asqueroso secreto que esconden los aviones.

Titulado "No comas estas cosas en un avión", el último video en su serie de consejos reunió más de 2 millones de vistas y cerca de 9 mil comentarios de usuarios asombrados por el detalle que compartió: la asistente de vuelo pidió encarecidamente que los viajeros nunca pidan agua del bidón del avión.

.

"Regla número uno, nunca consumas ningún líquido que no esté en una lata o botella", dijo en el video, explicando que "esos tanques de agua nunca se limpian y son asquerosos". Profundizando, Kamalani aseguró que la mayoría de los asistentes de vuelo rara vez beben café o té en los aviones, ya que ambos se preparan con la misma agua caliente de las cafeteras, que "rara vez se limpian a menos que estén rotas".

Además, la azafata dio un útil consejo para las personas que viajan con bebés en el avión. Sugirió que no pidan agua para la mamadera de los niños, sino que lo hagan de una manera distinta: "Pidan una botella de agua por un lado y un vaso de agua caliente por el otro. Llenen el biberón con el agua embotellada y caliéntelo con el vaso", aconsejó.

.

Un estudio científico también aconseja alejarse del agua de los aviones

Un estudio sobre el agua de las aerolíneas realizado en 2019 por el Centro de Políticas Alimentarias de Hunter College NYC y el portal DietDetective.com analizó la calidad del agua potable de 11 aerolíneas principales y 12 regionales en los Estados Unidos. ¿Su conclusión? "La calidad del agua potable varía según la aerolínea, y es posible que muchas aerolíneas hayan proporcionado a los pasajeros agua no saludable".

El estudio otorgó a cada aerolínea un "puntaje de salud del agua" que oscilaba entre 5 (mejor) y 0 (peor) según 10 criterios diferentes. Cualquier puntuación por encima de 3 indicaría que el agua potable se encontraba relativamente limpia. De las 10 principales aerolíneas estudiadas, siete recibieron una puntuación de menos de 3, según el estudio.

Tal como lo sugirió la asistente de vuelo y tiktoker, un estudio reveló el asqueroso secreto de las aerolíneas estadounidenses.

"A excepción de Piedmont Airlines (4,3 puntos), las aerolíneas regionales necesitan mejorar su seguridad en el agua a bordo", escribió en el estudio Charles Platkin, director ejecutivo del Centro de Política Alimentaria de Hunter College NYC y editor de DietDetective.com.

De manera similar a Kamalani, el estudio concluye que los pasajeros "NUNCA deben beber agua a bordo que no esté en una botella sellada. No beber café o té a bordo". Yendo un paso más allá, la investigación también aconseja a los pasajeros que no se laven las manos en los baños de los aviones, sino que utilicen un desinfectante o alcohol en gel.