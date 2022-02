La adolescencia siempre suele ser una etapa complicada, de autoconocimiento y exploración sobre los propios límites con respecto a varios temas, sobre todo a la sexualidad. Un usuario de Twitter compartió una charla privada que mantuvo al respecto con un amigo y se volvió viral.

En el chat de WhatsApp, le contó que una chica lo había invitado a dormir y que él no estaba listo para hacer otra cosa que no fuese descansar. Gracias a su ingeniosa idea y a que cientos de personas se vieron interpeladas, en pocas horas superó los 60 mil "me gusta".

Lo primero que se ve es que le envió una captura de la conversación que estaba teniendo con la joven en la que ella le dice "Quiero dormir con vos". Ante esto, el chico asustado le confesó a su amigo. "Amigo, mirá lo que me puso. Un re miedo. Mirá si no quiere dormir. ¿Qué hago, le hago un rap?", le cuestionó.

Entre risas el otro le contestó que se animase a dar el paso de mantener relaciones sexuales: "Amigo, subí de rango en el LOL". "Pero pelotud... ayudáme", le pidió. "Nunca llegué a tanto. Perdón. Yo le diría que la amo", sentenció el otro adolescente.

Una chica lo invitó "a dormir", él entró en pánico y se volvió viral

Tras leer lo que escribieron, muchos de los usuarios se sintieron identificados con una época de su vida y etiquetaron al amigo con el que comparten o compartían este tipo de conversaciones. "Cualquier chat nuestro entre el 2015 y el 2017", escribió Luis arrobando a Gonzalo.

"Siento que si te pido consejos estaríamos más o menos así", confesó otro tuitero. "Los pibes cuando los encarás", aseguró Elías Los Santos. “Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, bromeó Cristian Monge. “Y le dedica una playlist para ‘mimir’ juntos”, propuso Facundo Alem.

.

"Creo que no se responde así, pero como no me dicen esas cosas, mejor no opino", dijo Zaira. "Entre los dos no hacen uno, pero como nunca toqué una mina no opino", agregó la Kolo en la misma tónica.

Yo le diría que la amo pic.twitter.com/ixfUFZq8w2 — Paja Sports (@PajaSports) February 6, 2022

"Desde mi punto de vista, un te amo estaba re bien", volvió a repetir en los comentarios el adolescente que había sido consultado por su amigo, y aunque varios coincidieron algunos de los seguidores no estuvieron de acuerdo. "La mina quiere tener relaciones, no sentimentalismo", sentenció Lauti, en su comentario de Twitter.