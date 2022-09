Cada día, se conocen nuevas anécdotas en TikTok que parecieran ser sacadas de una película dramática. Esta vez, una conductora compartió la polémica decisión que tomó al descubrir que su pasajero se encontraba con la amante en el auto. “El karma es así”, se justificó, luego de optar por una cuestionable venganza contra la infiel pareja.

Roni, una mujer de Estados Unidos, fue foco de halagos y críticas al contar el insólito episodio que vivió mientras se encontraba trabajando como chofer en Uber. Todo ocurrió el pasado 20 de septiembre, cuando aceptó un viaje en el área de Dallas, ubicada en el estado de Texas.

Esa tarde le tocó ir a buscar a un hombre a su domicilio. “La esposa y sus hijos lo acompañaron hasta la puerta del coche, lo despidieron con un 'Te amo papá’ y él se subió”, comenzó a narrar @perfectly_unbroken, a través de un video que se volvió viral en TikTok.

Sin embargo, la despedida no fue tan amorosa como anticipaba. Tras avanzar unas cuadras, el hombre decidió agregar una parada adicional previa al destino final. La mujer aceptó esa modificación, pero quedó impactada al enterarse sobre la verdadera intención de su pasajero…

“Allí apareció una señorita que estaba con una valija pequeña y un bolso de mano. Pronto, ella ingresó al auto y le indicó al hombre: 'Me alegro de que por fin te hayas alejado de tu maldita esposa'. Por su parte, él la besó", contó indignada.

Para la conductora, no fue difícil darse cuenta de la infidelidad. Sin embargo, ella no aguantó el deplorable episodio y tomó una insólita decisión que generó polémica en las redes sociales.





La polémica venganza



Roni no pudo soportar la bronca y la indignación por la infidelidad y optó por realizar su propia venganza: mientras la pareja se encontraba "distraída", dio marcha atrás y regresó a la casa donde el hombre vivía junto con su esposa. "Salgan de mi maldito vehículo", les gritó, aunque los implicados les rogarán que avanzara.



No obstante, lo que más temían sucedió: la mujer engañada salió de su hogar y encontró a su esposo con la amante. "La esposa me preguntó a mí: '¿Qué está pasando?'. Y yo le respondí: 'No sé, pregúntale a tu marido y esta señorita. Entonces, la esposa le dirigió la palabra a él: 'Sabía que era cuestión de tiempo para atraparte engañándome'", agregó la conductora.

Según informó en otro video, la esposa inició los trámites de divorcio al enterarse sobre la infidelidad. En seguida, la anécdota logró cobrar una gran relevancia en TikTok y superó las 8,5 millones de reproducciones. "Deberías avergonzarte de ti mismo. Espero que veas esto, pedazo de mierda", sostuvo.

Opiniones adversas

"Trabajo por mi cuenta, soy una chofer independiente. Si yo opto por suspender el viaje, es mi decisión. Uber no me va a despedir, tampoco me sancionará ni bloqueará. Si haces algo malo en mi vehículo, tengo el derecho a manejarlo como crea conveniente", se defendió la señora, frente a su repentina decisión, y agregó: "Si llegas a usar mi auto para algo así, te pasará lo mismo que a ellos. El karma es así. Sean mejores personas, mejoren en sus vidas".



Sin embargo, su venganza generó diferentes opiniones de parte de los usuarios. Por un lado, hay quienes defendieron su valentía de revelarle la verdad a la esposa; mientras que otros consideraron que "no le correspondía" involucrarse en el asunto ni llevar a su pasajero a un lugar "en contra de su voluntad".