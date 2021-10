En los últimos días se viralizó la situación insólita que vivió una emprendedora que se dedica a comercializar productos de cosmética y cuidado personal. En su cuenta de Facebook denunció a una clienta "tóxica" por un insólito pedido que le hizo. Todo comenzó cuando la vendedora le envió un WhatsApp a la compradora para informarle que ya le había entregado el encargo al novio, porque ella no los podía ir a buscar, y que esperaba que "disfrute los regalitos".

Sin embargo, la clienta no había quedado conforme con la "transacción", pero sí estaba contenta con los productos: "Gracias preciosa, sólo un problemita. ¿Siempre entregas tú?". Ante esta pregunta la vendedora le explicó que había otro chico que la ayudaba y volvió a consultarle cuál había sido el problema que tuvo.

"El problema eres tú bebé, por eso preguntaba si entregabas sólo tú", fue la respuesta por parte de la clienta. "Sólo que sin te ofendas, ¿siempre te arreglás y así cuando entregás? ¿O sólo fue porque te dije que iba mi novio?", siguió escribiendo en el chat de WhatsApp la compradora identificada como Perla. Ante esto, la emprendedora le explicó con respeto que siempre se viste igual y que nunca había sido grosera con ella.

La captura de pantalla de WhatsApp se viralizó en Facebook. (Gentileza: Pichicateria).

Además compartió las capturas del chat en Facebook que rápidamente se viralizaron y fueron compartidas por más de 9 mil personas.

"Bueno, es que me encantaron las cosas de verdad, pero no me gustó que tú entregaras. Quiero seguir comprándote pero quiero pedirte si cuando me entregues mandes al chico que comentas. Siendo sincera yo siempre estoy en clase, estudio Derecho y pues no tengo tanto tiempo ni eso como otras, entonces mi novio recogería siempre”, fue la insólita argumentación de la clienta.

La conversación continuó con una argumentación insólita.

La conversación no terminó allí, sino que además le pidió "algo extra" a la vendedora por el "mal trato" que supuestamente la clienta vivió y lo tomó como un atentado contra su relación. Además añadió: “La verdad yo estoy muy feliz con él. Y mejor que le entregue el chavo o una fea, tú no porfis”.

"No quise tomarle gran importancia porque no me gusta tener problemas, y esta clienta es amiga de una de mis amigas, además creí que era “buena clienta” porque me depositó de inmediato lo cuál es mega raro que suceda, lo dejé pasar. No entiendo qué necesidad de ponerse celosa por su novio cuando ni siquiera sé quién es. Tengo clientes hombres que le compran a sus novias o para ellos. No puedo bloquear a todos los hombres, ella no quiso decirme quién era su novio, yo nunca me negué a hacerlo", escribió la emprendedora en su cuenta de Facebook.