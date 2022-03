En las redes sociales, los usuarios no dudan en contar algunas de las malas experiencias que le suceden cotidianamente. En este caso, una joven reveló en TikTok que su pareja la engañó por varios meses mientras estaba embarazada y descubrió la infidelidad a sólo unas horas de haber dado a luz a su hijo.

La protagonista de este hecho es una joven que utiliza la cuenta @aubrecita en TikTok. En esa red social, decidió compartir una triste situación que le tocó pasar cuando nació su hijo hace nueve años atrás.

La tiktoker contó que su ex novio, y padre de su hijo, la acompañó durante el nacimiento del bebé y no sólo eso, sino que el muchacho no quiso dejarla sola en ningún momento y por eso pidieron permiso lo dejaron quedarse en la misma habitación que su pareja.



Sin embargo, a las pocas horas, una de las enfermeras del hospital entró a su habitación y le pidió a la mamá que era muy importante que comenzara a registrar cada cuanto tiempo el bebé comía. Ella no tenía su celular a mano y agarró el celular de su pareja por aquel entonces.

“Al alimentar a mi bebé de unas horas en el hospital, las enfermeras me pidieron que registrara las horas en que comía, así que [agarré] el teléfono de mi novio dormido para ver la hora”, dijo la madre, quien es obstetra y ginecóloga.

En ese momento, la joven vio un mensaje de parte de una mujer. La tiktoker mostró una captura de pantalla en el clip, en donde se ve un mensaje de una tal Marissa que decía “Ven para abrazarte”. La joven madre confrontó a su ex pareja y no quiso que se quedara junto a ella en el nosocomio.

El vídeo se hizo viral rápidamente en TikTok y en otras redes socilaes. Actualmente pose más 2.2 millones de reproducciones. 1, 2 millones de me gusta y más de 5 comentarios de las personas que acabaron sorprendidas con la actitud del hombre.

“Le hubieras dicho a las enfermeras para que lo sacaran de la habitación", “Dios quería que veas un mensaje para que puedas seguir adelante”, "No lo puede creer", "Ahora alguien va a acompañarte en tu vida", fueron tan sólo algunos de los mensajes que recibió la joven en su publicación.

Por último, la joven madre aseguró que luego de un tiempo no dejó que nadie entrara en su vida. Hasta que finalmente conoció y se enamoró de alguien que “le devolvió la fe en los hombres”, y desde hace años formaron una familia y ese episodió quedó en el pasado.