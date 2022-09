Este domingo 11 de septiembre se celebró el Día del Maestro en la Argentina. Es habitual que se realicen algunos festejos para los docentes y también reciban regalitos. De hecho, hay algunos que provocar una gran sorpresa. En ese sentido, una maestra recibió una ingeniosa "torta de billetes" de mil pesos por su día y su reacción al ver el regalo se volvió viral en las redes.

El hecho sucedió el pasado lunes. La "Seño Paula", quien trabaja como docente de segundo grado en el Colegio San Antonio María de Gianelli, en la ciudad de Rosario, estaba ingresando al aula para dar clases cuando fue recibida por sus alumnos y algunos de los mamás de los chicos, quienes grabaron el momento.

“Fue una sorpresa. Ingreso con los chicos al aula y veo que en la puerta me estaban esperando las mamás. Me acerco y las veo con un paquete enorme, y arriba una cajita. Cuando la abro, me encuentro con un collar de plata grabado con mi nombre, y atrás decía ‘con amor, tus alumnos de segundo grado 2022′", contó la docente en una nota.

La maestra rosarina estaba muy agradecida por el obsequio que le dieron, pero los chicos y las madres le dijeron que aún faltaba algo más. “¡abrí la torta, abrí la torta!”, haciendo referencia al paquete más grande que estaba en la mesa.

En el video, se ve a Paula sacando la tapa de la caja y descubriendo que efectivamente había una torta, pero jamás se imaginó que en el interior contenía un increíble regalo sorpresa. “Cuando abro la caja más grande, por encima había un globo de corazón que decía “tire de aquí”. Entonces yo empiezo a sacar y me encuentro con la mayor sorpresa que eran billetes de mil pesos, y los chicos emocionados gritando ‘¡seño sos millonaria, seño sos rica!’”,

La docente seguía aún incrédula por el regalo que recibió. “¡Platita seño, platita!”, se escucha decir a una de las madres. A lo que Paula les pregunta sin poder comprender lo que ocurría: “¿Es de verdad?¿Es de verdad la plata? ¡No la quiero romper!”. consultó.

Por su parte, la maestra reveló que los padres le explicaron que quisieron hacerle un regalo que sea especial dado que consideraban que darle el dinero en un sombre era "muy frío". Es por eso que tomaron una idea conocida en las redes para sorprenderla.

Por último, la docente, que celebró su primer Día del Maestro, de forma presencial, debido a que se recibió en 2019 y comenzó a ejercer en plena pandemia, agradeció el gesto que tuvieron los chicos y sus padres:

“El reconocimiento no es solo en lo material, sino que los papás valoran el trabajo del día a día de uno con los chicos. Se ve el amor de los chicos y las familias en este gesto. No solamente por la torta y el dinero, sino que también me llenaron de dibujitos, abrazos y besos. De este regalo no me olvido más”, aseguró la maestra que también confirmó que la torta "estaba riquísima" y que la compartió “con los chicos y las seños”.