En las redes sociales, circulan distintos contenidos creado por los usuarios y uno de los más populares son aquellos que muestran cosas que no todos pueden hacer en su día a día. Para realizar ese contenido, muchos influencer infringen las leyes y se meten en problemas. En ese sentidos, unos adolescentes fueron denunciados luego de meterse a un supermercado del conurbano bonaerense para pasar la noche. Se filmaron jugando a la pelota, andando en bici, corriendo, entre otras actividades.

El hecho sucedió la semana pasada en un supermercado de la localidad de Quilmes, ubicado en Av. Calchaquí 3950. En ese local, dos amigos optaron para meterse de noche y esconderse entre las góndolas para no ser descubiertos por los empleados.

En un clip, los chicos mostraron que estuvieron ocultos en una de las góndola de la zona de limpieza. Cuando los trabajadores terminaron su jornada laboral, los adolescentes salieron del escondite. Ambos se pusieron a jugaron con los carritos de compra, jugaron a la pelota y anduvieron en bicicleta por los pasillos del lugar. Todo esto, lo filmaron y lo compartieron en sus redes sociales.

Para evitar ser encontrados, crearon una especie de pared con unos paquetes de rollos de cocina y dejaron un espacio por donde ingresar sin ser visto. "Nosostros fuimos un poco más temprano al supermercado y buscado donde hacer este ´escondite´. Luego volvimos cerca de la hora que cierra y ahi fue donde nos escondimos", explicó Valentín, uno de los chicos que entró al supermercado.

Cerca de las 4 de la mañana uno de los empleados los vio, pero ellos se metieron al escondite y no salieron hasta que se hicieron las 7 am. Fue entonces que tras pasar toda la madrugada en el lugar, y hasta dormir entre entre las góndolas, decidieron terminar con el chiste y le avisaron a los empleados de seguridad lo que habían hecho.

"Nadie logró encontrarnos, nos entregamos solos antes de que todo se fuera de las manos. Después la seguridad de Jumbo notificó a la policía sobre lo sucedido y nos llevaron a la comisaría", aseguró.

En un primer momento, trascendió que los menores de edad se metieron en represalia porque no les vendieron figuritas del mundial, pero ellos mismos lo desmintieron. "Se nos ocurrió más que nada por la experiencia pero no hubo ningún motivo en específico y ninguna intención de maldad, nunca fue para protestar por la falta de figuritas como se dijo", destacó el joven en una nota con InfoQuilmes.

Los dos jóvenes fue denunciados penalmente por "violación de domicilio" por las autoridades del supermercado. El joven se arrepintió de lo que hizo y le pidió disculpas a las personas que pudieron verse afectadas por sus acciones.

"Lo que hicimos lo hicimos sin saber lo podría causar. No quisimos hacer daño a nadie. No estoy orgulloso ni contento con lo que hicimos ni motivamos a otros chicos a que lo realicen. Mi mamá se enojó mucho. Sé que la decepcioné, me mandé una. Ahora me apoya porque toca que me acompañen en esto", concluyó.