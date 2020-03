Una británica de 35 años sorprendió al mundo con un extraño suceso del que fue víctima luego de utilizar un bronceador vencido. Jeni Coleman sufrió la decoloración de su piel.

Tras revelar su accidental transformación, la mujer se convirtió en el centro de las burlas de sus amigos y familiares. Algunos la compararon con la esposa de Shrek, Fiona, y otros con la Bruja del Oeste, de la adaptación cinematográfica de “El Mago de Oz”.

Fiona, la esposa de Shrek.

La Bruja del Oeste, de la adaptación cinematográfica de “El Mago de Oz”.

Según confesó, la imagen que envió a sus pares, ahora suele utilizarse para bromas a través de Internet.



Sus dos hijas acudieron al rescate y la ayudaron a bañarse con productos de exfoliación para rejuvenecer su piel.

“Mi hermana Michelle incluso me preguntó si me había operado la nariz antes de esta imagen. Ella piensa que se ve más grande”, bromeó la protagonista en diálogo con The Sun.

Así quedó la mujer al día siguiente de utilizar el bronceador.

Accidente con el bronceador

Coleman se puso dos capas del producto mientras tomaba una copa de vino durante la noche. Y sin que se diera cuenta, a medida que los químicos comenzaban a actuar, su piel se volvía verde.

A la mañana siguiente, al verse en el espejo del baño casi quiebra en llantos. Estaba completamente verde, de los pies a la cabeza. Al principio, ella confesó que no estaba segura sobre el motivo de su accidente.

Sin embargo, reveló que quizás fue a causa de que utilizó un producto que estaba vencido durante más tiempo del indicado.