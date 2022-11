El diputado nacional Javier Milei protagonizó una inesperada publicación en Mercado Libre, cuando un usuario puso en venta la banca del dirigente de la "Libertad Avanza". "Casi sin uso", describió el bromista para criticar las ausencias del legislador al Congreso.

El título del posteo, en el popular sitio de comercio electrónico, resume la irónica venta: "Silla de Javier Milei en el Congreso. Inmaculada". La imagen del "producto" muestra la banca que ocupa el economista libertario con su bloque en la Cámara baja.

Desde que asumió a su cargo como representante por la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei se ausentó a más sesiones de las que estuvo presente en el recinto legislativo.

Ante las estadísticas que muestran el flojo desempeño del político, la curiosa oferta en Mercado Libre se hizo viral en las redes sociales, donde los internautas estallaron de reacciones.

El diputado nacional Javier Milei en el Congreso.

"Silla oficial de Javier Gerardo Milei. Se retira por el Congreso Nacional, Cámara de Diputados. Casi sin uso", escribió el usuario para completar la irónica venta.

Entre otros detalles chistosos, el vendedor de la banca detalló: "Cuero original. Único modelo. Único color. Es la silla del León".

"Sobre 66 votaciones, solo votó en 25. Tiene 41 ausencias", agregó el internauta sobre la labor parlamentaria del economista, quien ya anticipó su candidatura presidencial para el 2023.

Pusieron en venta por Mercado Libre la banca de Javier Milei en Diputados.

Como se indicó, la broma se convirtió en tendencia entre los usuarios de Twitter que remarcaron la cantidad de "faltazos" que pegó el legislador. Y varios hicieron picantes chistes en los comentarios de Mercado Libre.

Podemos mencionar que desde que asumió en su banca, el economista faltó al 62 por ciento de las votaciones.

Mientras que en las que estuvo presente, solo emitió cinco votos positivos y otros 20 negativos. Así lo detalla la información oficial de la página web de la Cámara de Diputados.

En esta línea, durante el debate del Presupuesto 2023, el líder libertario faltó a votación para crear una la tasa de 250 pesos sobre los pasajes de avión y que se destinará a la seguridad aeroportuaria.

Las críticas a Milei de sus pares

Esta ausencia en particular desató el cruce de algunos legisladores de Juntos por el Cambio. "Los diputados liberales de Milei no estuvieron en la votación particular del presupuesto. Gritan, pero son funcionales a Massa", apuntó en Twitter la diputada porteña Paula Oliveto Lago.

"Por culpa de su ausencia se aprobó el aumento de impuestos. No sé si son cómplices o irresponsables", agregó la también presidenta de la Coalición Cívica-ARI (CC) porteña.

Mientras tanto, desde La Libertad Avanza difundieron un comunicado en su defensa: "No formamos parte de las transas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo".