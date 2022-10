La persona que tiene en su poder los lentes de Ricardo Barreda --el odontólogo que asesinó a escopetazos en su casa a su esposa, su suegra y a sus hijas– publicó un anunció en Mercado Libre, ofreciendolos a un precio desorbitante. “He recibido amenazas por vender los lentes. No puedo decir la cifra que más se acercó a lo que yo pido”, declaró el anónimo vendedor.

El femicida le había regalado sus lentes a un amigo antes de morir, para que los vendiera. "Te los regalo porque cuando me muera vas a poder venderlos y vas a sacar guita. Es un regalo. Acá están todos locos. Llegaron a vender remeras y tazas con mi nombre”, le dijo Barroso a su amigo.

Barreda murió el 25 de mayo de 2020, a los 83 años, en un geriátrico de José C. Paz, y luego de dos años, la esposa del amigo del femicida, tomó la decisión de ponerlos a la venta. Los anteojos aún siguen publicados y se tratan del modelo Stetson XL16 plateados.

Ricardo Barreda con sus lentes Stetson, modelo XL16 plateados.

¿Cuál es la cifra que pide la mujer por los anteojos?

La esposa del amigo de Barreda, que lo conoció seis años antes de morir, puso a la venta los Stentson del siniestro odontólogo a 25 millones de pesos y hoy la mujer ya tiene más de 20 ofertas. Cabe destacar que esos lentes cuestan alrededor de cinco mil pesos.

La cifra rápidamente llamó la atención de varios usuarios de la plataforma que no estaban de acuerdo con semejante precio.

“¿No le parece que es una locura vender esos anteojos a 25 millones de pesos?”, comentó un usuario.

Pero la mujer no tardó en responder: “No. Todo lo contrario. Si no pagan eso o no se acercan a la cifra, me los quedo. No quiero dar mi nombre ni mostrar mi cara. Necesito el dinero porque me estoy por quedar en la calle. He recibido amenazas por vender los lentes, pero no me importa”.

Un dato interesante es que en los Estados Unidos esto es algo común: se venden por la web objetos de asesinos famosos. Desde cartas, ropa, dibujos. Lo insólito es que llegó a ponerse en venta una galleta mordisqueada por Charles Manson.