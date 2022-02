En las redes sociales, los usuarios suelen compartir distintas situaciones relacionadas con sus relaciones amorosas o sus pretendientes. Algunas veces no salen como esperan por algo insólito. En ese sentido, una joven en Estados Unidos confesó en TikTok que rechazó a uno de sus candidatos tras su primera cita luego de que pasara a buscarla en su auto, el cual estaba completamente sucio. "Huele tan mal como se ve", aseguró la chica.

El limpieza es algo que algunas personas encuentran atractivo. De hecho, hay quienes lo consideran como algo imprescindible. Pero este cuidado o arreglo permanente no sólo está relacionado al aseo personal, sino que también a aquellas pertenencias de las personas como sus casas o sus coches.

En este caso, una influencer contó en su cuenta de TikTok (@teetee135xo) que luego de tener una cita con uno de sus pretendientes decidió no volver a tener otro encuentro con él porque pasó a buscarla en su auto, pero el mismo estaba completamente sucio en su interior y eso la llevó a tomar esa decición.

"Me acabo de encontrar con este chico por primera vez. Estoy a salvo y segura al decir que no lo volveré a ver nunca más", comentó la joven en la descripción del vídeo, que fue grabado por la propia tiktoker durante el trayecto del viaje hacía el sitio en donde tendría su primer cita.

La filmación muestra que hay mucha suciedad dentro del vehículo del chico. Se ve que el piso del coche está lleno de elementos de descarte. Entre otros objetos, se distinguen barbijos, papeles, sorbetes, cajas de cigarrillos, una ojota, monedas y un vaso de plástico al lado de la caja de cambios.

Pero no todo no acabó allí. Luego de su publicación, la cual se viralizó en la red social china, la tiktoker aseguró que su ex pretendiente se contactó con ella y lejos de enojarse por su vídeo, le dijo que quería tener otra cita con ella y también le contó que limpió su auto para que no volviera a pasar por esa situación. Sin embargo, la joven dejó entrever que no le daría otra chance más.

.

El vídeo se viralizó rápido en TikTok y en otras redes sociales. Superó las 2.9 millones de visualizaciones, más de 84 mil me gusta y cerca de 4500 comentarios de usuarios que apoyaron su postura de no volver a ver al muchacho en cuestión.

No obstante, varios internautas se pusieron del lado del chico y la criticaron por su actitud y sobre todo por haber expuesto a su cita. Pero no sólo eso, sino que también le preguntaron si ella mantenía todo ordenado en su habitación o en su casa.