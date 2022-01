La mayoría de las personas saben que las compras por internet, sobre todo las que se realizan en páginas de origen asiático, son un azar. Por algo se multiplicaron en YouTube los videos de las “influencers” haciendo comparaciones entre lo que pidieron versus lo que recibieron en los envíos internacionales.

Una usuaria de Twitter quiso compartir con sus seguidores algo que le sucedió cuando pidió online. "No compro más ropa por internet", tuiteó @Sandralahaye junto a las dos imágenes comparativas para que sus seguidores advirtieran las diferencias.

No compro más ropa por internet�� pic.twitter.com/emq5nBRTMq — San (@Sandralahaye) January 13, 2022

En la foto de la izquierda se podía ver a la modelo usando una calza en un tono turquesa claro, estampado con sandías, y en la segunda a una chica modelando la calza con el problema de que el estampado tomó una figura sugerente justo en la zona de la entrepierna.

Compartió en Twitter lo que se compró y se volvió viral

Inmediatamente, los chistes no se hicieron esperar, entre ellos varios "subidos de tono" y hasta políticos. "La primera foto macrista y la segunda cristinista", replicó Luis González. "Ya me imagino los comentarios en el barrio. Los de la obra: 'Qué sandía mamita'. El tímido: 'Es verano y el médico me recetó fruta'. La viejita del kiosco: 'Neeeenaaa sacate esoo'" agregó otro tuitero.

"Y le sacaron las semillas", aportó Diego. Mario le recomendó en doble sentido que "no mezclara con vino" y otra usuaria se preguntó cómo sería la versión masculina: "¿Y los modelos para varones qué tienen... bananas?". “Lo bueno es que elegiste la sandía y no las empanadas”, se rio Conrado.

"Lo mejor de la sandía es el corazón, para saberlo hay que hacer un calado pequeño y profundo", le propuso Pablo. "La tela es la misma, solo que el que lo hizo trató de poner las sandías simétricas, no como la de la foto de la propaganda", se burló Carlos Somoza.

Te pasó como a la mabel... pic.twitter.com/RfBsgUBkxF — Leo Sánchez (@leosanchez_81) January 14, 2022

"Pero te queda bonito. Eso sí, cuidado con las semillas que después no te las saca ni el condenado Dr. Lotocki", le recomendó otra, haciendo referencia al médico enjuiciado por mala praxis por varias mujeres, entre ellas, Silvina Luna. Una chica hizo referencia a que justo las sandías “céntricas” no tienen semillas y le aseguró que “al menos le mandaron una depilada”.

Esta de comerse, la sandia de el estampado. No sean mal pensadoS, Poh oye pic.twitter.com/t4ZZRfAZ3O — Soñador Solitario (@JaimeSonador) January 15, 2022

Finalmente, la chica admitió que no era ella la de la foto y que se trataba de un meme que anda dando vueltas por las redes desde hace varios meses. De hecho, la prenda ya no está disponible en AliExpress.