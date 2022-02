Twitter es la red social en la que cientos de contenidos se viralizan a diario. Lo más común es ver tuits con miles de "me gustas" y retuits, estos en muchas ocasiones tratan sobre recomendaciones o anécdotas que rozan lo absurdo. En los últimos días, una joven contó que por hacerse la graciosa se enteró de que su novio le fue infiel.

La usuaria Juliana Ortíz -cuyo usuario es @jjulianaortiz)- compartió una captura de pantalla de un mensaje que le llegó a través de Instagram. "Recuérdenme no hacerme la cómica nunca más", escribió en Twitter y adjuntó la imagen de la conversación y la del clásico meme del ratón Jerry llorando.

En la captura de pantalla del chat de Instagram se observa que un usuario, cuyo nombre no trascendió, le envió un mensaje: "Hola Juli, ¿estás?". Ante esto, la autora del tuit viral respondió de manera graciosa "uy no, quién me gorreó", sin saber que así era en realidad.

Juliana no esperaba que la persona que le escribió por Instagram le dijera que su novio le había sido infiel con un familiar cercano.

"Tu novio o ex con tu prima (...), soy el ex de ella", respondió el chico que la contactó por Instagram. Juliana lo contó en Twitter y su tuit se viralizó. Hasta el momento más de 126 mil usuarios le dieron "me gusta" y más de 3500 le dieron retuit.

La captura de pantalla se viralizó en Twitter. (@jjulianaortiz).

Unas horas después la joven contó que su ex novio la había engañado con su prima de 16 años, a ella le pareció "una banda" y lo calificó de "robacunas". También prometió que subiría más capturas que miles de usuarios aún esperan.