Un joven, de quien se desconoce tanto su nombre como su nacionalidad, se volvió viral en Reddit luego de que contara una situación personal que generó mucho debate en la red social. Es que él prefirió pagar los gastos veterinarios de su perra antes que una operación de su madre.

Actualmente, tiene 23 años y según relató, no vive con su familia desde que cumplió la mayoría de edad. "Fui criado por dos padres que creen que ser padre termina una vez que el niño cumple 18 años. En el momento en el que los cumplí, me obligaron a pagar el alquiler y todos los demás costos asociados con mi supervivencia por así decirlo", reveló.

Los perros, siempre los mejores amigos del hombre.

Por ello, en cuanto terminó la escuela secundaria se mudó hacia una residencia universitaria. "Mis padres y yo tenemos contacto mensual, pero nada profundo o por debajo del nivel de la superficie", especificó.

Tienen que operar a su madre y él no lo puede pagar

Pese a no tener una relación cercana, sus padres se comunicaron con él para pedirle ayuda económica. "Mi madre tiene una masa que necesita ser extirpada y creo que es cancerosa. Mis padres tienen un buen seguro de salud, pero aun así tendrán gastos significativos de su bolsillo. Mi padre me llamó y me dijo que necesitaban ayuda con el dinero, toda la charla de 'ella es tu madre y haría lo mismo por ti'. Quería ayudar, pero le dije que no tenía el dinero disponible, solo en mis ahorros, así que no terminé contribuyendo y creo que sacaron un préstamo".

El usuario de Reddit compartió su historia y en pocos días los vieron miles de personas.

Tras negarse a aportar para la operación de su mamá, tuvo un imprevisto con su 'mejor amiga de cuatro patas'. "La semana pasada, mi perra necesitó cirugía para extraer un cuerpo extraño que tragó. Sucedió tan rápido que terminé usando una gran parte de mis ahorros para pagarlo".

Desde entonces, su familia decidió emprender una campaña en su contra por elegir la vida de su perra. "Mi padre se enteró y me insultó, y dijo que prefería que mi madre muriera o estuviera endeudada y que ponía la vida de un animal sobre mi propia madre. No estuve de acuerdo y he estado ignorando sus llamadas desde entonces, pero otros miembros de la familia me están enviando mensajes porque creen que no me importa si mi madre vive o muere", sentenció.

Luego de que su posteo se hiciese viral y tuviese cientos de comentarios, decidió responder la pregunta que más le hacían: cómo estaba su perra. "Actualización: Gracias por todas las respuestas y ayudarme a sentirme un poco mejor sobre esta situación. Mi perra se está recuperando bien".