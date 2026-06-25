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Jueves, 25 de junio de 2026

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"Cara a Cara", con Facundo Pedrini y Ernesto Hadida

¡DE NO CREER!

Falso guía de museo trabajó tres fines de semana y fue detenido: inventaba historias sobre cada cuadro

Un joven operó durante tres fines de semana inventando historias falsas sobre las pinturas. Utilizó una credencial apócrifa y una remera oscura para mimetizarse con el personal real.

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Un insólito caso de suplantación de identidad sacude al ambiente cultural de Boston, donde las autoridades policiales arrestaron a un hombre acusado de hacerse pasar por guía de museo oficial durante tres fines de semana consecutivos. 

El sospechoso logró burlar los controles internos del establecimiento y lideró numerosos recorridos en los que inventaba, con total seguridad, datos y trayectorias completamente falsas sobre cada una de las obras de arte expuestas en las salas.

El método del engaño y la "confianza agresiva"

Para llevar a cabo la maniobra, el estafador solo necesitó una chomba oscura y un gafete de identificación que adquirió de forma previa a través de internet

Con este vestuario básico, se presentaba en los salones y comenzaba a congregar a los contingentes de turistas cada vez que los coordinadores reales se encontraban ocupados o asistiendo a otros grupos.

La audacia de su accionar impidió que los damnificados sospecharan del engaño. 

De acuerdo con el testimonio de uno de los visitantes afectados por los falsos relatos, el hombre transmitía cada dato histórico inventado con una firmeza impecable y una actitud que describió como una "confianza agresivamente educativa"

Debido a esta solvencia al hablar, decenas de personas abandonaron las instalaciones completamente convencidas de que las explicaciones absurdas sobre los óleos y retratos eran fidedignas.

Intervención policial y cargos legales

El prolongado engaño llegó a su fin cuando el personal de seguridad de la institución detectó las anomalías en los cronogramas de visitas guiadas y dio aviso a la policía local

Tras comprobarse que el individuo no poseía ningún tipo de relación laboral ni académica con el lugar, las fuerzas de seguridad procedieron con su detención inmediata dentro del edificio.

En estos momentos, las autoridades del establecimiento artístico se encuentran presentando cargos formales ante la Justicia de Estados Unidos por los delitos de intrusión, estafa y usurpación de funciones. 

Por su parte, el equipo de administración interna del recinto inició una revisión exhaustiva de sus protocolos de acceso para evitar que personas ajenas a la organización vuelvan a tomar el control de los recorridos pedagógicos.

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