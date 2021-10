El Presidente de Brasil tenía intenciones de presenciar el encuentro entre Santos y Gremio de Porto Alegre pero el acceso al estadio le fue denegado por no estar inoculado contra el coronavirus. "Tengo más anticuerpos que los que se dieron la vacuna", dijo el primer mandatario del país vecino. Escuchalo acá.



