Siete días de misterio: desapareció un periodista y su esposa denuncia que recibió amenazas

La búsqueda de David Norberto Cantarino, conocido en redes como "El Judío Zurdo", entró en una etapa crítica tras cumplirse una semana de su desaparición. Su esposa, Sandra Carrasco, radicó la denuncia formal y presentó un Habeas Corpus para agilizar la intervención judicial.

Cantarino fue visto por última vez el pasado lunes 16 de marzo cuando salió de su casa con destino a San Miguel. Según relató su familia en Crónica TV, el colaborador de Prensa Mac dejó de responder mensajes de forma repentina.

A pesar de que su teléfono registró actividad el día martes, el activista nunca contestó los llamados. "Está desaparecido, hoy amplié la denuncia porque no sabemos absolutamente nada de él", expresó Carrasco.

Amenazas y misterio en el subte

La mujer reveló un dato inquietante que cambió el rumbo de la investigación: recibió mensajes de texto que calificó como amenazas directas. Este nuevo elemento fue aportado a la causa que tramita en la comisaría local.

El último rastro fehaciente de Cantarino se ubica en una estación de subte. "Él me mandó un mensaje diciendo que estaba esperando el subte para ir a trabajar a San Miguel; después se perdió el contacto", detalló su esposa.

Activismo y movilización en redes

La figura de "El Judío Zurdo" generó una fuerte movilización en el arco político y social debido a su labor de difusión. Sus compañeros de militancia exigen que las fuerzas de seguridad activen protocolos de búsqueda inmediata.

Por el momento, no hay indicios claros sobre su paradero. La familia pide que cualquier dato sobre sus movimientos desde el lunes 16 sea comunicado de inmediato a las autoridades o al servicio de emergencias.