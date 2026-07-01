Condenaron a una mujer por organizar el ataque y las amenazas contra la familia de Ángel Di María

La Justicia de Santa Fe condenó a Sara Gutiérrez a tres años y seis meses de prisión efectiva por su participación en el ataque armado y las amenazas contra la familia de Ángel Di María, ocurrido en marzo de 2024 en el barrio privado Funes Hills Miraflores, en la localidad de Funes.

La sentencia fue homologada este lunes por el juez de Primera Instancia Lisandro Artacho, quien aprobó el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), aceptado por la defensa.

Cómo fue el ataque contra la familia de Ángel Di María

El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de marzo de 2024, en un contexto marcado por una fuerte ola de violencia en Rosario y sus alrededores.

De acuerdo con la investigación, al menos cuatro disparos fueron efectuados contra el ingreso del country donde reside la familia del campeón del mundo. Además, los atacantes arrojaron un paquete con una nota intimidatoria dirigida al futbolista.

El mensaje decía: "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos".

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un vehículo en movimiento arrojó el paquete con la amenaza. El personal de seguridad del barrio privado alertó de inmediato a la Policía de Santa Fe y confirmó que se habían escuchado cuatro detonaciones.

Por qué condenaron a Sara Gutiérrez

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, Gutiérrez fue condenada como coautora de los delitos de:

amenazas coactivas calificadas por el uso de arma y por ser anónimas;

intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego;

tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

La Fiscalía sostuvo que la acusada organizó y planificó el ataque contra la familia del futbolista y coordinó a las personas que ejecutaron los disparos y dejaron la nota intimidatoria.

La hipótesis de la Fiscalía

La fiscal Paula Barros explicó que el ataque se enmarcó en una disputa entre facciones de la barra brava de Newell's Old Boys.

Según la investigación, un integrante identificado como A.N.F. encargó el ataque a S.G.D.V., quien luego reclutó a personas de su confianza para concretarlo.

La acusación sostiene que, alrededor de la 1:30 del 25 de marzo de 2024, Gutiérrez y otro acusado identificado como P.A. llegaron al country a bordo de un Renault Megane gris, desde donde se efectuaron los disparos y se arrojó la amenaza.

El contexto de violencia en Rosario

Para la Fiscalía, el ataque no solo buscó intimidar a la familia de Di María, sino también generar temor en la sociedad.

La funcionaria remarcó que la referencia al gobernador de Santa Fe en la nota y la elección de una figura pública como destinatario reflejaban la intención de amplificar el impacto del hecho en medio de la crisis de violencia que atravesaba Rosario.

Ese mismo día también apareció otra amenaza en un galpón de la empresa Movi, donde un chofer encontró un cartel con la inscripción: "Hoy uno menos con la mafia zona oeste".

El mensaje hacía referencia al reciente asesinato del colectivero Marcos Iván Daloia, uno de los crímenes que conmocionó a la ciudad durante esa escalada de violencia.

El allanamiento y el arma secuestrada

Dos días después del ataque, durante la madrugada del 27 de marzo de 2024, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Moreno al 900, en Rosario, donde se ocultaban Gutiérrez y P.A.

Durante el operativo los efectivos secuestraron una pistola Bersa modelo 62 calibre .22, que tenía un cartucho en la recámara y un cargador con dos proyectiles.

Ese hallazgo dio origen a la imputación por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, uno de los delitos incluidos en la condena.