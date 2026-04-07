Dolor en Rumania: Mircea Lucescu falleció días después de perder el repechaje para el Mundial 2026

El fútbol mundial se vistió de luto este martes, debido al fallecimiento de Mircea Lucescu, histórico entrenador de Rumania.

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A sus 80 años, el mítico DT estuvo en funciones en el seleccionado hasta el pasado 26 de marzo, en la derrota ante Turquía que significó la eliminación del Repechaje para el Mundial 2026.

Horas más tarde, y con ese disgusto a cuestas, el oriundo de Bucarest sufrió un infarto de miocardio que lo obligó a ser internado en los últimos días hasta hoy.

Una vez que se conoció la noticia, el combinado nacional publicó un sentido mensaje de despedida en las redes sociales, donde calificó al ex estratega como "un modelo a seguir".

"Ha fallecido un hombre que fue mucho más que un entrenador, aquel que nos enseñó que el fútbol no es solo un deporte, sino una forma de vida con dignidad. Mircea Lucescu fue un modelo a seguir para decenas de generaciones, un hombre que amó el fútbol más que a sí mismo", expuso el comunicado.

Como jugador, Lucescu fue parte del equipo que disputó el Mundial México 1970, aunque el reconocimiento mayor lo tuvo del otro lado de la línea de cal.

Tanto es así que, desde que asumió el primer ciclo en Rumania, fue el hombre que cimentó la primera clasificación del país a una Eurocopa en 1984 y el éxito posterior en la década de 1990.

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Además, tras sus pasos por la selección de Turquía y equipos como Inter, Galatasaray, Brescia, Zenit de San Petersburgo y Besiktas, se convirtió en el tercer director técnico con más títulos de la historia con 36.