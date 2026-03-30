Mircea Lucescu se descompensó en pleno vestuario tras que Rumania quede eliminada del Repechaje al Mundial 2026

A veces las angustias te juegan una mala pasada con tu salud y eso fue lo que pasó con Mircea Lucescu, de 80 años, que sufrió una descompensación luego de la derrota de Rumania 1 a 0 ante Turquía en el repechaje rumbo al Mundial 2026, que lo terminó eliminando de la última posibilidad que tenía de llegar a la Copa del Mundo..

Mircea Lucescu sufrió una arritmia cardíaca tras el partido de Rumania

El seleccionado de Rumania se encontraba concentrado en Eslovaquia cuando el DT presentó una "arritmia cardíaca grave" en pleno vestuario, según reportaron medios locales. En primera instancia fue asistido por el cuerpo médico del equipo, pero ante la gravedad del cuadro se decidió su traslado inmediato a un hospital en Bucarest.

Ya en el centro de salud, los profesionales lograron estabilizarlo y avanzar con estudios específicos. El propio Lucescu llevó tranquilidad:

"Ahora me siento bien, me he recuperado completamente. Aún me están realizando algunas pruebas, así que permaneceré en el lugar", declaró al medio local.

Parte médico oficial y estado de salud actual

Desde el hospital emitieron un comunicado detallando el cuadro clínico: el entrenador ingresó al servicio de urgencias tras sufrir una arritmia cardíaca severa y permanece bajo monitoreo constante mientras se le realizan estudios diagnósticos e intervenciones para estabilizar su ritmo cardíaco.

Por el momento, continuará internado en Bucarest bajo atención especializada.

Debido a su internación, todo indica que un integrante del cuerpo técnico asumirá de manera interina en el próximo compromiso.

El seleccionado rumano deberá enfrentar en un amistoso a Eslovaquia el martes 31 de marzo desde las 15:45, en el Národny Futbalovy Stadión, ubicado en Bratislava.