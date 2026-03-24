Griezmann deja Atlético de Madrid y jugará en Orlando City: será rival de Messi en la MLS

Atlético de Madrid confirmó oficialmente la salida de Antoine Griezmann, quien continuará su carrera en Orlando City a partir de la próxima temporada.

"El Atlético de Madrid y Orlando City han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense", informó la institución española a través de un comunicado oficial. Además, detallaron que el delantero ya viajó a Estados Unidos para formalizar su contrato.

Nos queda un último baile, Grizi %u2764%uFE0F%uD83E%uDD0D pic.twitter.com/Jq7AthjYK1 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Griezmann jugará en la MLS y será rival de Messi

El atacante francés afrontará un nuevo desafío en la Major League Soccer, donde será rival directo del Inter Miami de Lionel Messi, uno de los grandes atractivos del torneo.

Desde el club "Colchonero" destacaron que el delantero "emprenderá un nuevo desafío profesional tras 10 temporadas vistiendo la camiseta rojiblanca".

Los números de Griezmann en Atlético de Madrid

Griezmann, formado en Real Sociedad, llegó al Atlético en 2014 y tuvo dos ciclos (2014-2019 y 2021-2026).

Durante su etapa en el club madrileño, se convirtió en el máximo goleador histórico, con números destacados:

488 partidos jugados

211 goles

92 asistencias

Qué títulos ganó Griezmann en Atlético de Madrid

A pesar de competir durante más de una década en la élite del fútbol europeo, el delantero francés conquistó un solo título con el club: la Supercopa de España en 2014.

Un nuevo desafío a los 35 años

El delantero, que cumplió 35 años el 21 de marzo, iniciará una nueva etapa en su carrera en el fútbol estadounidense, en una liga que continúa sumando figuras internacionales y creciendo en visibilidad.

A generational pull %uD83D%uDE09 pic.twitter.com/XoqVtLucgp — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Su llegada a Orlando City promete elevar el nivel competitivo de la MLS y sumar un nuevo capítulo a su destacada trayectoria.

ANTOINE GRIEZMANN IS A LION %uD83E%uDD81%uD83D%uDC51



We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027-28 season, with an option for 2028-29 as a Designated Player %uD83D%uDC4F — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026