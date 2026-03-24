Griezmann deja Atlético de Madrid y jugará en Orlando City: será rival de Messi en la MLS
El Antoine Griezmann continuará su carrera en Orlando City tras su salida del Atlético de Madrid y se enfrentará al Lionel Messi en la Major League Soccer.
Atlético de Madrid confirmó oficialmente la salida de Antoine Griezmann, quien continuará su carrera en Orlando City a partir de la próxima temporada.
"El Atlético de Madrid y Orlando City han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense", informó la institución española a través de un comunicado oficial. Además, detallaron que el delantero ya viajó a Estados Unidos para formalizar su contrato.
Griezmann jugará en la MLS y será rival de Messi
El atacante francés afrontará un nuevo desafío en la Major League Soccer, donde será rival directo del Inter Miami de Lionel Messi, uno de los grandes atractivos del torneo.
Desde el club "Colchonero" destacaron que el delantero "emprenderá un nuevo desafío profesional tras 10 temporadas vistiendo la camiseta rojiblanca".
Los números de Griezmann en Atlético de Madrid
Griezmann, formado en Real Sociedad, llegó al Atlético en 2014 y tuvo dos ciclos (2014-2019 y 2021-2026).
Durante su etapa en el club madrileño, se convirtió en el máximo goleador histórico, con números destacados:
- 488 partidos jugados
- 211 goles
- 92 asistencias
Qué títulos ganó Griezmann en Atlético de Madrid
A pesar de competir durante más de una década en la élite del fútbol europeo, el delantero francés conquistó un solo título con el club: la Supercopa de España en 2014.
Un nuevo desafío a los 35 años
El delantero, que cumplió 35 años el 21 de marzo, iniciará una nueva etapa en su carrera en el fútbol estadounidense, en una liga que continúa sumando figuras internacionales y creciendo en visibilidad.
Su llegada a Orlando City promete elevar el nivel competitivo de la MLS y sumar un nuevo capítulo a su destacada trayectoria.