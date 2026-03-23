Quién es Gustavo Álvarez, el nuevo entrenador de San Lorenzo

San Lorenzo de Almagro ya tiene nuevo entrenador, ya que Gustavo Álvarez fue elegido por la dirigencia azulgrana tras la salida de Damián Ayude y los intentos fallidos por Martín Palermo y Pablo Guede.

El técnico de 53 años firmó contrato hasta fin de año y este mismo lunes estará al frente de su primera práctica en Boedo, en un contexto delicado para el equipo.

Gustavo Álvarez es el nuevo entrenador de San Lorenzo.



Esta tarde, el DT firmó su contrato por un año junto a las autoridades del Club: Sergio Costantino (presidente) y Pablo Barrientos (presidente de fútbol).



Estará acompañado por Marcelo Figueroa (preparador físico), Nilo... pic.twitter.com/ZKYcMjWJJ3 — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 23, 2026

De perfil bajo a campeón en Chile

Nacido en Lomas de Zamora, Álvarez tuvo una carrera discreta como futbolista, con pasos por clubes como Arsenal de Sarandí, Temperley, Barracas Central y Centro Español. Su verdadero crecimiento llegó como entrenador.

Su primera experiencia fue en 2016 en Temperley, donde comenzó como interino y luego completó un ciclo de 35 partidos. Más tarde dirigió a Aldosivi y Patronato, además de tener pasos por Perú en Sport Boys y Atlético Grau.

Sin embargo, su salto de calidad llegó en Chile. En 2022 asumió en Huachipato y en 2023 logró el título de la Primera División, un hito histórico para el club y que lo posicionó a nivel continental.

Ese éxito lo llevó a Universidad de Chile, donde confirmó su crecimiento: ganó la Copa Chile en 2024 y la Supercopa en 2025, además de ser elegido como el mejor entrenador del fútbol chileno.

Un desafío en un momento crítico

Álvarez llega a San Lorenzo en medio de una etapa irregular. El equipo viene de caer 5-2 ante Defensa y Justicia por la Liga Profesional, aunque logró un respiro con el 5-0 frente a Deportivo Rincón en la Copa Argentina.

El nuevo entrenador firmó hasta diciembre y, si la AFA le otorga un permiso especial mientras se resuelve la salida contractual del anterior cuerpo técnico, podría debutar este mismo miércoles como visitante ante Deportivo Riestra.

Con poco tiempo de trabajo, Álvarez afrontará un desafío inmediato: ordenar al equipo y devolverle competitividad. Su historial reciente demuestra que sabe adaptarse rápido y conseguir resultados desde el arranque.