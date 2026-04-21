El tremendo momento de San Lorenzo desde la llegada de Gustavo Álvarez

El empate 0 a 0 ante Vélez Sarsfield por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional no solo sumó un punto en la tabla; ya que consolidó el presente de San Lorenzo de Almagro bajo la conducción técnica de Gustavo Álvarez.

El exentrenador de la Universidad de Chile ha logrado dotar al equipo de una solidez envidiable, manteniendo un invicto de siete partidos desde su llegada al banco azulgrana

La estadística es contundente ya que de los últimos 13 encuentros, el conjunto de Boedo solo tropezó en una ocasión (el duro 5 a 2 ante Defensa y Justicia que marcó el fin del ciclo de Damián Ayude).

La tabla de posiciones: San Lorenzo en la frontera del Top 8

Con este resultado ante el Fortín, el Cuervo alcanza las 19 unidades, igualando la línea de Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia. Sin embargo, la diferencia de gol lo sitúa actualmente en la novena posición.

El camino de la recuperación: De Ayude a Álvarez

El cambio de aire le sentó bien al Nuevo Gasómetro. Tras la salida de Ayude y un breve pero efectivo interinato de Alan Capobianco (goleada 5-0 a Deportivo Rincón por Copa Argentina), la era Álvarez comenzó con un empate ante Deportivo Riestra y no ha parado de sumar.

Torneo Local: Empates estratégicos y victorias clave para escalar posiciones.