Estudiantes de La Plata ganó su primer partido en el ciclo del Cacique Medina en UNO y es escolta de Vélez: tremenda goleada ante Central Córdoba

Estudiantes de La Plata no tuvo problemas ante Central Córdoba y lo goleó por 5 a 0 en UNO para escalar posiciones y ser escolta de Vélez en la Zona A.

Más allá del buen momento que transita el Pincha en el campeonato, todavía había una cuenta pendiente para el equipo dirigido por Alexander Medina: ganar en casa. Y lo logró ante el Ferroviario...

Desde la llegada del Cacique, perdió los dos partidos que dirigió allí, pero la tercera fue la vencida y se floreó ante el elenco santiagueño. Si bien fue superior, no pudo reflejarlo en el marcador hasta la segunda mitad.

Eso sí, una vez que se le abrió el arco, el León justificó el triunfo con una muy buena actuación. De entrada, a los dos minutos, Alexis Castro con un tiro libre magistral que se metió en el ángulo de Alan Aguerre para el 1-0 parcial.

Luego, antes de la media hora, se combinaron Guido Carrillo y Tiago Palacios, quien asistió a Mikel Amondarain para el segundo tanto del Pincha.

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A 10 minutos del cierre del encuentro volvió a frotar la lámpara el 10: gran centro de Palacios para la cabeza de Adolfo Gaich, quien se marcó su primer tanto con la camiseta del conjunto de La Plata. Pero eso no iba a ser todo para el delantero surgido de San Lorenzo, ya que al poco tiempo, anotó su doblete tras un centro atrás de Amondarain y, por si fuera poco, también se despachó con otro tanto, esta vez de cabeza, para el 5 a 0 que sería definitivo.

Con la victoria, Estudiantes trepó hasta la segunda posición en su grupo, y aprovechando la derrota de Vélez ante Lanús, quedó a tan solo un punto de la cima. De Central Córdoba, por su parte, muy poco para rescatar. No dio pie con bola durante todo el encuentro y, en el mientras tanto, sigue fuera de los puestos de Playoffs.