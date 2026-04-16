Tremenda revelación en Estudiantes de La Plata: el agua del predio de City Belli no es potable y hubo intoxicaciones

Un verdadero escándalo. Estudiantes de La Plata, reconocido históricamente por la excelencia de sus instalaciones y su organización, atraviesa un momento crítico fuera de la cancha. ¿Qué sucedió?

Una investigación interna confirmó que el agua del predio de City Bell no es potable, lo que explica los cuadros de intoxicación y malestar físico que sufrieron varios futbolistas en las últimas semanas.

Las alarmas se encendieron hace siete días, cuando se reportaron "malestares físicos" en varios integrantes del primer equipo. Uno de los casos más resonantes fue el de Guido Carrillo, quien padeció un cuadro viral con fuerte malestar general en la previa del viaje a Colombia para enfrentar a Independiente Medellín por la Copa Libertadores.

Si bien al principio se manejó con hermetismo, la situación escaló al detectarse casos similares en las categorías juveniles del club. Ante la repetición de los síntomas, la institución ordenó estudios bioquímicos en el suministro de agua del Country Club, cuyos resultados fueron determinantes.

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Según informó el periodista Feno Tartaglia a través de sus redes sociales, "los estudios realizados con el agua en el Country Club de City Bell arrojaron precisamente que la misma no es potable", vinculando de esta manera la calidad del agua con las internaciones y afecciones sufridas por los chicos de la pensión y los profesionales.

#EDLP Los estudios realizados con el agua en el Country Club de City bell, luego de la intoxicacion de varios juveniles y el malestar de jugadores del plantel profesional, arrojo precisamente que la misma NO ES POTABLE. — Feno Tartaglia (@fenotartaglia) April 16, 2026

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A pesar de la gravedad del hallazgo que se viralizó en las redes sociales, Estudiantes todavía no emitió un comunicado oficial al respecto.