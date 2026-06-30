LeBron James se va de los Lakers: los equipos interesados

LeBron James no se retirará y tomó la decisión de continuar su carrera fuera de Los Ángeles Lakers. Fue la misma franquicia la que confirmó su salida este martes antes del inicio de la agencia libre.

Jeannie Buss, quien fue la dueña de la franquicia, se expresó en el comunicado oficial. "LeBron James es uno de los mejores atletas de la historia. Siempre estaré agradecida por sus ocho años con los Lakers, incluyendo un título en 2020 bajo las circunstancias más difíciles de imaginar. Y también por la incontable cantidad de récords que rompió vestido de oro y púrpura. Le deseamos lo mejor en el futuro tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre estará unido y será bienvenido en la familia Lakers", manifestó quien hoy es dueña minoritaria tras la venta en octubre del 2025.

El futuro de LeBron parece estar en Golden State Warriors, con la posibilidad de ser compañero de Stephen Curry. La franquicia liberó espacio con la decisión de Draymond Green de rechazar su opción de jugador y aspira a sumar al Rey. Para ello deberá mover el contrato pronto a expirar de Jimmy Butler y terminar de generar el espacio para firmarlo.

Pese a esto, aparecieron otros interesados. Cleveland Cavaliers se reunirá con el jugador con el deseo que su carrera termine donde todo comenzó. Miami Heat, equipo para el que jugó entre 2010 y 2014 con dos campeonatos, también tiene el deseo de sumarlo para que se junte con Giannis Antetokounmpo.

Además, otros que podrían moverse por él son Minnesota Timberwolves y San Antonio Spurs.