Sorpresa en la NBA: Giannis Antetokounmpo fue traspasado al Miami Heat

La madrugada del martes sacudió a la NBA con una noticia inesperada: Giannis Antetokounmpo deja los Milwaukee Bucks y jugará en el Miami Heat. El griego, considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la franquicia de Wisconsin, fue traspasado junto a Bobby Portis en una operación de gran envergadura.

A cambio, los Bucks recibieron a Tyler Herro, Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis y Jaime Jaquez Jr., además de tres selecciones de primera ronda -incluyendo el puesto 13 del Draft 2026-, un derecho de intercambio de pick de primera ronda y una selección de segunda ronda.

El legado de Giannis en Milwaukee

Antetokounmpo llegó a la NBA en el Draft 2013 y construyó en Milwaukee uno de los legados más importantes de la liga moderna. En 13 años, integró nueve quintetos ideales, cinco elencos defensivos y ganó dos premios MVP consecutivos en las temporadas 2018-19 y 2019-20. Su mayor logro fue liderar a los Bucks hacia el título en 2021, poniendo fin a una sequía de 51 años sin campeonato.

Las lesiones, el detonante del traspaso

Sin embargo, el último tramo de Giannis en Milwaukee estuvo marcado por una seguidilla de problemas físicos que terminaron por acelerar su salida. Solo pudo disputar tres partidos de playoffs en 2023, no estuvo disponible en la temporada 2023-24 y sus cinco apariciones en la 2024-25 no alcanzaron para evitar la eliminación ante los Indiana Pacers. En la 2025-26, su peor campaña, apenas sumó 36 presencias en fase regular, aunque mantuvo promedios de 27,6 puntos, 9,8 rebotes y 5,4 asistencias cuando pudo jugar. Milwaukee necesitaba un cambio, y el traspaso al Heat fue la respuesta.