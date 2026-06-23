Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

DEJA MILWAUKEE

Sorpresa en la NBA: Giannis Antetokounmpo fue traspasado al Miami Heat

Los Bucks enviaron al griego junto a Bobby Portis a cambio de Tyler Herro, tres picks de primera ronda y otros jugadores. El bicampeón MVP llega a Florida tras una seguidilla de lesiones que opacaron su último tramo en Wisconsin.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La madrugada del martes sacudió a la NBA con una noticia inesperada: Giannis Antetokounmpo deja los Milwaukee Bucks y jugará en el Miami Heat. El griego, considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la franquicia de Wisconsin, fue traspasado junto a Bobby Portis en una operación de gran envergadura.

A cambio, los Bucks recibieron a Tyler Herro, Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis y Jaime Jaquez Jr., además de tres selecciones de primera ronda -incluyendo el puesto 13 del Draft 2026-, un derecho de intercambio de pick de primera ronda y una selección de segunda ronda.

El legado de Giannis en Milwaukee

Antetokounmpo llegó a la NBA en el Draft 2013 y construyó en Milwaukee uno de los legados más importantes de la liga moderna. En 13 años, integró nueve quintetos ideales, cinco elencos defensivos y ganó dos premios MVP consecutivos en las temporadas 2018-19 y 2019-20. Su mayor logro fue liderar a los Bucks hacia el título en 2021, poniendo fin a una sequía de 51 años sin campeonato.

Las lesiones, el detonante del traspaso

Sin embargo, el último tramo de Giannis en Milwaukee estuvo marcado por una seguidilla de problemas físicos que terminaron por acelerar su salida. Solo pudo disputar tres partidos de playoffs en 2023, no estuvo disponible en la temporada 2023-24 y sus cinco apariciones en la 2024-25 no alcanzaron para evitar la eliminación ante los Indiana Pacers. En la 2025-26, su peor campaña, apenas sumó 36 presencias en fase regular, aunque mantuvo promedios de 27,6 puntos, 9,8 rebotes y 5,4 asistencias cuando pudo jugar. Milwaukee necesitaba un cambio, y el traspaso al Heat fue la respuesta.

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El hijo de Liam Payne fue nombrado único heredero de su fortuna millonaria
Noticias

El hijo de Liam Payne fue nombrado único heredero de su fortuna millonaria

5
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

Últimas noticias de NBA