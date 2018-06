Por Horacio Pascuariello

Cada cuatro años viajamos con el fútbol por distintos puntos del globo esperando que la celeste y blanca retorne heroica con la Copa que alguna vez fue nuestra, permitiéndonos descubrir remotos países, su geografía y costumbres. Esta forma de hacer turismo a través del fútbol le otorga ventajas al curioso visitante que en el tiempo libre entre partidos puede moverse por el interior de estos territorios siguiendo a su equipo, muchas veces hasta un mes completo, si tiene la suerte de jugar los 7 partidos que lo pongan en la final.

Por supuesto, para fanáticos como nosotros la pesca nunca pasa inadvertida y no la dejamos de lado en ningún momento, menos aún si llegamos a tener la fortuna de visitar un país tan lejano y desconocido en este sentido. Quienes pueden llevar la caña en el bolso deben saber que Rusia es uno de los destinos más buscados por los pescadores deportivos de toda Europa por las excelentes opciones que ofrece y las impresionantes capturas que permite lograr a partir del mes de junio, coincidiendo casualmente con el mes del Mundial.

A partir de los próximos días el clima oscilará entre los 20 y 30 grados a lo largo de las 11 sedes; salvo las que se ubican en las regiones más frías como Kaliningrado y San Petersburgo, que tendrán como complemento lluvias y un promedio un poco más bajo, de 18°, condiciones que son ideales para las actividades al aire libre y en especial para la pesca de salmónidos, que es el principal atractivo en los más variados ámbitos.

La península de Kola, ubicada a 1.200 kilómetros de Moscú, es una de las regiones más visitadas por quienes buscan el impresionante salmón del Atlántico, que en ocasiones llega a superar los 18 kilos; sus ríos más legendarios son el Yokanga, Kharlovka, Rynda, Ponoi, Varzina y Varzuga, todos enclavados en aéreas de explosiva naturaleza virgen que suman en su recorrido mucho turismo aventura, inclusive con travesías en helicóptero para llegar a aislados pesqueros.

Cuenta la leyenda que el primer extranjero que descubrió la pesca del salmón en Rusia fue el magnate de los medios Ted Turner, quien en 1994, junto con la actriz Jane Fonda, fue de pesca al río Ponoi, en la región de Murmansk. En los años posteriores después de Turner, frecuentaron el lugar el primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin, los reyes de Suecia y Noruega, el cantante Eric Clapton, el príncipe Carlos de Gales y el actual presidente Vladimir Putin.

Este último, en una entrevista a la revista estadounidense Outdoor Life, declaró: "La mejor pesca del mundo -según mi valoración personal- tiene lugar en la región de Murmansk y en el delta del río Volga en la región de Astraján". Otro punto interesante es el lago Seliger, un sistema de 250 kilómetros cuadrados de espejos conectados entre sí con una estructura de casas vacacionales y balnearios donde es posible alojarse cómodamente y practicar la pesca sin la necesidad de contar con un guía.

Allí se obtiene perca (ejemplares de hasta 7 kg), anguila, lucio (12 kg), lucioperca (3 kg) y carpa. Por otra parte, el punto de pesca más popular en Rusia es el río Volga, donde se pueden obtener siluros de hasta casi 100 kilos, carpa, perca y lucio, tenca, brema, vobla, y peces sable.

La carpa en el Volga se pesca hasta entrado el otoño, con aparatos o con cebos de fondo. Una de las más populares es la pesca de la perca, en primavera y verano, con caña y aparejos de fondo. Por supuesto, todo esto que les contamos es si cuentan con los pesitos suficientes, ya que resulta un lujo para cualquier argentino.

El Pique

Cuenca del Salado. Informe del Pesquero Don Eduardo. El pique de pejerrey es aceptable, cerca de la orilla se está pescando bien, con ejemplares chicos y medianos. Hay que buscar a que profundidad come y adecuar el largo de las brazoladas; la línea que da mejores resultados es la tramposa y las boyas españolas (amarillo y rojo) dieron buenas respuestas. Con paternóster y tirando hacia la correntada salieron pejes de mejor tamaño. Hay que caminar pasando los cables y buscar los remansos, esos lugares, son los más rendidores. La mojarra viva dio buenos resultados. El pique no es constante, hay días que se pesca más que otros. De fondo bagres y alguna carpita Los conocedores del Río se van satisfechos.-

Paraná Guazú. Por Luis María Bruno. En cuanto al pejerrey ya ingreso y se dan promedio entre 40 y 50 ejemplares por lanchas según los días el viento y el estado del agua, los portes están entremezclados aunque se siguen dando ejemplares de más de 40 centímetro, de todas formas hay que buscarlos y trabajar mucho en eso realizando garetes peinando los juncales y pasadas rio afuera, en la variada de embarcado el amigo y colaborador Leonardo Molina dio con excelentes piques y capturas de bagres amarillos y blancos al igual que la de los paties. Desde los muelles y costas el pejerrey tiene sus días, algunos con buenos portes y pocas piezas y en otros con lindas cantidades y portes muy entremezclados pero en líneas generales ya está el peje para buscarlo de muelles. Variada bagres y paties en su gran mayoría de muy lindos portes.

Isla Botija / Puerto Constanza. Muy lindos pejerreyes se obtuvieron este fin de semana con respecto a los portes, tanto de muelles como de embarcado, la variada continua firme con muy lindos bagres y paties.

Pasaje Talavera. Pejerreyes de portes muy entremezclados por el talavera pero donde también cuentan los de 40 cm y mas, la premisa esta buscarlos embarcados, desde los muelles y costa también hay buenos resultados. La variadita de piel pasa por muy lindos bagres y paties.

Isla La Paloma. Lindos pejerreyes por esta zona pegado a los juncales se da mejor calidad que cantidad, dependiendo los vientos y el estado del agua. Muy buenas respuestas de bagres y paties por la zona los que tomas ofrecimientos de pulpitos de lombriz y trozos de anguilas.

Rio Gutiérrez. Ya ingreso el pejerrey y se desparramo en toda su atención desde el Rio Uruguay hasta la desembocadura con el Bravo, lindos pejerreyes de hasta los 700 gramos pero en pocas cantidades hay que buscarlos variando profundidades de brazoladas y carnadas, variada bagres y paties de muy buenos portes.

Paraná Bravo. Pejerreyes pero de portes muy buenos ingresaron por el Bravo, hay días donde se mezclan muchos los tamaños y no son parejos, la consigna es buscarlos peinando juncales y rio afuera sin dejar de variar profundidades y recambiar carnadas el que se queda quieto pierde. La pesca variada da para bagres amarillos y blancos, armados y paties de muy buenos portes, también ocasionalmente alguna carpa.

Arroyo Brazo Largo. Ingresaron los primeros pejerreyes de esta temporada donde prima la calidad a la cantidad. Bagres amarillos y blancos de todos los tamaños.

Paraná de Las Palmas Zona Zarate – Campana. Se dan pejerreyes en el Paraná de las Palmas en lugares tradicionales como la panza de la burra, inmediaciones del juncal largo de TAGSA y aguas arriba en la vuelta del este. Continua buena la variada con lindos pati, bagres y algunas carpas.

Canal Alem I y II Sección. Por ahora algunos Bagres amarillos.

Carabela. Buena respuesta de bagres.

Islas Juncal y Juncalito. Los pejerreyes de esta zona tienen sus días donde se dan entre 18 y 20 por caña con excelentes portes y otros donde cuesta muchísimo encontrarlos dependiendo de los vientos y condiciones climáticas. Atención: hay controles de prefectura no olvidar carnet habilitante- certificado de matricula – matafuego y balizas- fundamentalmente, mas todos los elementos de seguridad.

Rio de la Plata. Atalaya. Por Julio Pascual. Esta semana el pejerrey esta en las franjas de no más de los 3000mts hacia la costa con portes de mediano a grandes y como nos tiene acostumbrados esta zona. Los superpejes siempre están y son de más de 1kilo de peso, recomiendo siempre hacer las cosas bien y presentar frescas las carnadas. Hay que utilizar líneas adecuadas, con boyas de buenos tamaños para verlas sin tensar mucho la línea y permitir la gareteada a velocidades apropiadas. Anzuelos de tamaños grandes 2/0 por lo menos y bajadas de 20a 50cm que según la gareteada varia la profundidad. Otro dato muy importante: el río no es una laguna, o sea el pescado no está acardumado se pescan tres cuatro y se corta, pero la espera y estar atento dan resultados.

Zona de Ensenada Barragan. Por Emir Richardi. Tuvimos en el transcurso de esta semana días con mucha inestabilidad en cuanto al clima con viento , lluvias, lo bueno ha sido el buen volumen de agua que ha contado nuestro Rio de La Plata, en lo que concierne a la especie pejerrey debemos señalar de que la pesca ha sido bastante irregular, en lo que concierne al Club Universitario tenemos que manifestar que cuando el rio contaba con buen caudal de agua se rescataron pejerreyes medianos y chicos con línea en movimiento y con la propia línea volcadora , cuando los frios apretaron la especie pejerrey se refugió muy abajo y se lograron extraer en su modalidad de fondo algunos ejemplares importantes tanto en el morro como del morro hacia la caseta, también alguna variada de piel con bagres amarillos , en lo que concierne a los espigones Municipalizado y Club Rio de La Plata con el flecha de plata la misma ha sido muy compleja y difícil, en su modalidad de flote con línea en movimiento se rescataron algunos pejes medianos y chicos encarnando tanto con mojarra viva como salada, se rescataron también en su modalidad de fondo algunos pocos pejes utilizando línea barranquin y alguna que otra variada de piel con bagres blancos y amarillos , no se registraron extracciones de carpas ni boguitas , en lo que concierne a la pesca en los espigones de la TOMA BASE NAVAL ha sido muy importante con pejerreyes extraídos en su modalidad de flote ya sea en contra de la corriente, gareteando y con la propia línea volcadora , la calidad de los mismos en su mayoría medianos ,algunas piezas grandes y chicos, a fondo se rescataron también algunas pocas piezas cuando la marea se encuentra en su modalidad de bajante y cerca de la costa, es bastante abundante la variada de piel. En la propia Isla Paulino tuvo un leve mejoramiento en estas últimas jornadas y en donde se vio a la especie pejerrey muy recostada en su modalidad de fondo y cerca de la costa, piezas medianas y chicas .En lo que concierne a la pesca de costa en Punta Lara ya sea en las zonas de Carmelita, Arroyo Miguelin y Boca Cerrada ha sido bastante inestable y sobre todo en estas últimas 48 hs, a flote con líneas volcadoras como de fondo se rescataron algunas piezas de flecha de plata, la calidad de las mismas medianas y chicas.

LAGUNAS

Chis-Chis. Tiene pejerreyes de todos los tamaños, pero con el cambio de clima se dan de muy buen tamaño, muchos que llegan a los 40 cm o lo superan, gareteando y pescando alejado de la embarcación están los mejores piques.

Tablillas. Similar panorama a su hermana Chis Chis, hay que buscar los pejerreyes bien arriba. Ya se dan algunos de 40 cm solo que parece ser que el pejerrey se acerco más a las costas y lugares con juncos.

El Burro. Se dan pocos pejerreyes, pero gareteando se logra una continuidad en el pique, de fondo algunas carpas y bagres. Trabajando es una alternativa.

La Boca. Ex San Lorenzo. Tiene pejerrey hay que dar con las condiciones para lograr la pesca esperada, se dan muy buenos tamaños y se logra la cuota. Eso si recomendamos llevar permisos y no hacer extracciones por demás los van a controlar. Esta excelente

Adela. Otra de las del corredor de ruta 2 que puede dar buenos pejerreyes y esta con panorama similar a su vecina Chis Chis, el detalle esta en buscarlos en las zonas más bajas, una pesca sutil pero qu puede dar buenos resultados.

Los Horcones. Embarcados damos con pejerreyes de hasta 35 cm a flote, si probamos de costa bajan un poco los tamaños. Están entre los 30 y 60 cm de profundidad, buena.

Salada de Madariaga. Mismo panorama de la semana anterior. Tiene demasiada presión de pesca, se hacen largas colas de autos y lanchas para ingresar de todas formas sigue dando buenas cosechas en el arranque de la temporada, La pesca de pejerrey es muy buena, está bien arriba a 20 cm, pero siempre buscando los claros para tirar las boyas y evitar enganches incómodos. Se llega bien a la cuota con pejerreyes de entre 28 y 38 cm, hay que navegar con cuidado si no conocemos la laguna. Hay mucho control, las mejores zonas son las Barrancas de los Loros y las Conchillas. Todavía podemos llegar a encontrar tarariras activas y a fondo bagres grandes. Viene con mucha presión de pesca. Hay que cuidarla. Atentos mosqueros tienen un lindo ámbito para pescar en invierno.

Melincue. Seguramente será nuevamente la laguna de la temporada. Las bajadas son sobre la ruta 90, sale 50 pesos la entrada y hay algunos servicios. De jueves a lunes se puede pescar. Salen pocos pero buenos, se pueden dar piezas de un kilo de peso y en una pesca normal se dan capturas de entre 500 y 800 grs, es una laguna difícil si no hay viento y se complica dar con el pique, la cuota es de 25 piezas por pescador. El pique se da a unos 15 cm de profundidad.

Guamini. Nuestro amigo Jorge Di Biaso estuvo por allá y nos comento que está muy buena pesca en sus lagunas más importantes, Alsina, Cochico, y Monte a donde ya se dan pejerreyes de todos los tamaños, también se puede desde la costa, tanto de flote como de fondo.

Chásico. Sigue muy buena la pesca de pejerreyes y se dan tamaños excelentes, en pocas horas logramos la cuota así que recomendamos elegir las piezas a extraer y respetar los cupos establecidos, hay controles. Esta a flote, media agua y fondo dependiendo del clima. Las zonas más rendidoras son las clásicas, como la Quebrada del Hacha o la Isla de los Pinos. Elija el pescado a traer. Se está dando mejor bien abajo.

Gómez. Junín. La laguna ya recupero su nivel con las últimas lluvias y esta para probarla. Estos últimos días se dieron excelentes portes con la baja de temperatura. Dentro de la cuota a la cual se llega muy bien se dan sorpresas de pejerreyes de más de 45 cm.

Altos Verdes. Esta con pejerreyes y de buenos tamaños, se vienen dando portes llamativos, hay que buscarlos, no se regalan pero se ya se dan bien cuando esta oxigenada el agua, si se plancha se complica, hay que garetear con boyas blancas, o verdes preferentemente encarnando con mojarra o filet.

Salada de Monasterio. Una laguna a la cual hay que tener en cuenta el clima antes de ir por las lluvias. Hay que garetear lentamente por el centro del espejo para lograr los mejores piques, brazoladas de unos 20cm.

Vitel. Linda para probar el fin de semana largo, llevar equipos sutiles y boyas chicas, tiene mucho pejerrey mediano y chico para devolver.

Chascomus. De costa o embarcados logramos pejerreyes de medida, medianos y chicos pero entretenido, mucho para devolver, hay que usar boyas y anzuelos chicos para no errar la clavada.

Las Barrancas. Esta con muy buenos pejerreyes que van de los 35 hasta los 40cm, a flote y se lo encuentra tanto gareteando como anclados en distintos puntos de la laguna, recomendable para una pesca de fin de semana.

Lobos. Por ahora nada de pejerreyes, seguramente habrá que resembrarla para que vuelva a atesorar esta especie como antaño. Solo se da una modesta pesca de fondo con bagres y carpas. Esta subiendo fuertemente el nivel del agua.