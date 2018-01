A horas de la reanudación del torneo para River frente a Huracán, el domingo en el Tomás A. Ducó, Marcelo Gallardo recibió un susto poco agradable. Es que Lucas Pratto sufrió una molestia física que no le permitió terminar el entrenamiento con normalidad y a pesar de que no se trataría de nada grave, es un hecho que se perderá el cotejo ante el Globo, que se disputará desde las 19.15.

Este jueves, durante el entrenamiento en el predio que el club posee en Ezeiza, el entrenador dispuso de una práctica de fútbol en la que el flamante refuerzo jugó para los habituales suplentes, frente a la reserva, teniendo la idea fija de que ante los de Parque Patricios comenzaría desde el banco.

El tema es que a los cinco minutos de iniciada la práctica, Pratto sufrió un golpe que le produjo que se retirara del entrenamiento con hielo en la rodilla izquierda. En las primeras horas de la tarde, el atacante se realizó estudios y los mismos arrojaron que padece una inflamación del tendón cuadripcial de la rodilla izquierda.

El alivio para el entrenador es que su recuperación no demorará mucho tiempo, y se estima que mañana mismo podría entrenarse a la par del grupo, aunque no iría ni siquiera al banco. Esta situación no modifica nada la idea inicial de equipo que el Muñeco tiene para visitar a Huracán.

Es decir: Lux ( Franco Armani iría al banco); Montiel, Martínez Quarta, Pinola y Sarachi; Ponzio, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Scocco y Rafael Santos Borré.