Siguen los coletazos en el seleccionado masculino de hóckey sobre césped tras el renombramiento de Carlos Retegui como entrenador de Los Leones y Head Coach del resto de los combinados. Y el Chapa salió a responderle a Gonzalo Peillat, figura y goleador que presentó su renuncia al equipo.

"Yo no les falté el respeto jamás ni traicioné a nadie. Los jugadores estuvieron debatiendo quién podía ser su nuevo entrenador, yo acepté sentarme con el presidente a pedido de varios jugadores, que no encontraban a su entrenador y estaban a ocho meses de la Copa del Mundo. Hace un mes y medio, cuando renuncié, expuse los motivos, pero el llamado de los jugadores y el apoyo de la dirigencia me hicieron volver", explicó Retegui, quien aseguró que, de haber sabido que se desataría esta tormenta, hubiese actuado de otra forma: "Si sabía que esto podría haber llegado a ocurrir, no me hubiera sentado con la dirigencia, que actuó de manera transparente y honesta".

"La camiseta argentina y el equipo están por encima de todos, nadie es imprescindible. Se va a solucionar", culminó. ¿Se llegará a una solución?