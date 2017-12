Por Horacio Pascuariello

Muchos de mis amigos del exterior y en especial los que pertenecen a países europeos, se asombran con la diversidad de paisajes y las amplias posibilidades para el crecimiento y el desarrollo de la pesca deportiva que ofrece nuestro país. Esa mirada tiene una doble lectura, la del inversor y la del deportista, y ambas surgen de la riqueza que brinda un territorio que en la misma época del año puede tener climas distintos, además de cientos de especies a desafiar en los más variados ámbitos.

Estos valores son nuestra fortaleza en un periodo de la Argentina donde los paradigmas económicos están cambiando muy rápido, obligándonos a posicionarnos de otra manera con el resto del mundo, especialmente en lo que se refiere a la industria del turismo. En este sentido no podemos pasar por alto las estadísticas que logran los eventos vinculados a la pesca, lo cuales muchos ya tienen la categoría de record a nivel mundial y que inevitablemente son tomados desde las aéreas oficiales con una ineludible responsabilidad debido al futuro que atesoran; y mucho más si tenemos en cuenta que enriquecen la oferta turística sin depender de los vaivenes de las temporada.

Por eso quienes seguimos día a día esta actividad sabemos que el único camino es la profesionalidad, y que este destino tiene que tener una mirada federal, y a futuro, a nivel nacional en lo organizativo, donde los aficionados puedan disponer de una grilla de eventos mensuales en cada región.

Un buen ejemplo de esto es el Litoral, y su escalonado calendario que logra atraer pescadores a diversos eventos en distintas provincias, potenciando el deporte en la región, respaldado además, por prolijas organizaciones que permiten multitudinarias convocatorias sin que se pierda la esencia, que es la participación de su gente y la alegría que aporta su idiosincrasia.

Para lograr sostener esto en el tiempo es necesaria la preservación de los recursos como eje esencial, y restablecer a nivel legislativo otro pensamiento, donde los peces de la Cuenca del Plata sean protegidos, aportando para ello proyectos en pesca sustentable. Un ejemplo de esta necesidad es la situación del Rio de la Plata, el cual a pesar de tener una constante actividad en pesca deportiva no tiene una legislación que proteja su fauna ictícola, ni cuenta con un estudio serio que evalué cuales especies se pueden extraer en cada época del año.

Otro dato es el auge de la pesca desde la costanera Porteña, y los concursos que allí realizan agrupaciones y peñas, mostrando el interés de la gente por un este noble deporte y que sigue siendo accesible a todos los bolsillos, sin olvidarnos de la importante actividad social de los clubes que cuentan con muelles e infraestructura propia.

Si vamos un poco más al sur en la provincia de Buenos Aires, la Costa Atlántica es otro importante polo que logra hilvanar una serie de eventos de carácter nacional a partir del mes de septiembre, poniendo al mar como protagonista, y llegando a su máxima expresión con las 24 Horas de la Corvina que se realiza en la localidad de Claromeco y que entrega 7 autos cero kilometro como premio.

Por último queda el circuito de lagunas, las cuales a través de la aplicación de controles y un poco mas de cuidados, han logrado permanecer con poblaciones estables de pejerreyes y tarariras que son un gran atractivo todo el año, generando un record de participantes en la localidad de Junín con su Fiesta del Pejerrey, que en su última edición convocó unas 1.500 lanchas y pescadores de todo el país.

En conclusión, estamos en el mejor momento de este deporte en nuestro país, y si aplicamos un criterio en conjunto para darle continuidad tenemos un potencial infinito que es el complemento de cualquier propuesta turística y un generador legitimo de empleo y nuevos emprendimientos comerciales.

Ultimo del año

Como es tradición el Club de Pescadores Lanús Oeste realizara en la costanera porteña frente a aeroparque un torneo de pesca de fondo el próximo domingo 31 entre las 8 y las 12 horas como cierre del año. Habrá importantes premios y un brindis al final, por informes comunícate con Néstor Gallegos al 1167404340.

Corte de Ruta

Según informa el medio “Sin Mordaza” numerosas familias que integran una Cooperativa de Pescadores de Puerto Reconquista en la provincia de Santa Fe se manifestaron este ultimo martes 26 ante la falta de respuesta por parte de autoridades locales y provinciales a quienes les reclaman el pago de un subsidio por la veda pesquera del surubí.

"Estamos preocupados, estamos viviendo un momento económico crítico desde que empezó la veda. La pesca variada que se puede realizar no alcanza, no tenemos ingresos", dijo una de las manifestantes "Acá nadie se acercó a hablar, nadie nos da una respuesta a nada y no tenemos cómo sustentar la comida diaria".

Campeones

El Club El Remanzo se consagro campeón 2017 de la Federación Metropolitana de Pesca por la sumatoria de puntos en las distintas categorías. ¡Felicitaciones!

Ríos

Rio de la Plata. Relevamiento semanal de pesca en los diferentes espigones de Ensenada Barragan por Emir Richardi. En el espigón de la Escuela Naval Militar de Rio Santiago , se extrajeron dorados y doradillos en su modalidad de flote con boyon y bajada de acero, la mayoría de ellos comía bien abajo entre los 0,80 a 1 metro de profundidad e incluso algunos salieron en su modalidad de fondo encarnando con bagrecito amarillo, la calidad de los mismos iba entre el kilo y medio a dos kilos y medio, en su modalidad de fondo bagres, paties , porteños y muy lindos ejemplares de armados extraídos con lombriz colorada, en lo que concierne a la especie boga fue muy entretenida aunque la calidad algo baja entre los 600 al kilo doscientos, la carnada de mejor rendimiento masa y salamín, también excelentes carpas con masa.

En el muelle del Club Universitario fue muy irregular, se extrajeron en su modalidad de fondo con boyon y bajada de acero entre 0,60 a 0,80 cm de la superficie del agua dorados y doradillos, boguitas y carpas con masa o salamín y toda la variada de piel aunque la calidad algo baja.

En los muelles del Club Rio de La Plata y Municipalizado tuvieron grandes altibajos, por la mañana temprano y sobre todo cuando la marea estaba en su modalidad de bajante se lograron extraer algún que otro dorado con boyon y bajada de acero entre los 0,60 a 0,80 cm de la superficie del agua, también se registraron alguna que otra variadita de piel chica, en el cajón e pesca entre ambos clubes salieron muy buenas carpas con masa entre los 2 a 3 kilos de peso y boguitas chicas, hay que cebar mucho el cajón de pesca.

En lo que respecta a la región de Berisso y en la propia Isla Paulino se registraron extracciones de carpas de buen peso con masa, boguitas con salamín y tripa de pollo, la variada de cuero con lombriz ha sido muy importante aunque no interesante la calidad, salieron también armados.

Zona Norte, por Mauricio Oñate. Con agua baja, se pone muy buena la pesca de tarariras con señuelos. Toman muy bien de flote y media agua. Gareteando veriles de canales, pican patíes. La mejor carnada son anguilas medianas. Si el río estuvo alto y comienza a desaguar comienza un abundante pique de dorados en las desembocaduras de canales y arroyos. La mejor carnada es bagre amarillo. Mucho pique de bogas chicas y medianas en toda la zona del delta. Carnada de salamín, lombríz y filet de sábalo.

Paraná Guazú. Por Luis María Bruno. Embarcado lo más relevante son gran cantidad de armaditos de hasta el kilo de peso que llegan primeros a las carnadas comiéndose todo, doradillos que van de los 800 gramos a los dos kilos en los mejores casos, alguna linda tararira recordemos la veda de esta especie. Variada también sin muchas modificaciones boguitas de hasta el kilo y medio, bagres amarillos, pati, porteñitos. Desde los muelles hay boguitas chicas de hasta kilo y medio, con algunas capturas que promedian los dos kilos en muelles cebados, algunas carpas, variadita firme con bagres amarillos, paties, porteñitos y mucha cantidad de armaditos, algunas tarariras en canales y arroyos divisorios de islas recuerden la veda.

Isla Botija / Puerto Constanza. Hay doradillos y algún dorado que promedia los tres kilos. Bagres amarillos y algún lindo paties.

Pasaje Talavera. Escasas capturas de algunas boguitas y carpas, en sectores playos se lograron algunas tararira recuerden la veda, variadita bagres, paties, algunos porteñitos y muchos armados chicos.

Isla La Paloma. Salen algunos bagres, paties chicos y armaditos, buscándolos en correderas algún doradito lindo se da.

Rio Gutiérrez. El pique está muy remiso por el Gutiérrez, de todas formas se da algún dorado y paties de lindo buscándolo, mucha cantidad de armaditos chicos que se devoran las carnadas.

Paraná Bravo. Continúa mucha respuesta y capturas de armaditos de hasta el kilo de peso que toman todas las carnadas y no las dejan trabajar, ocasionalmente se da alguna captura de boguita chica y algún paties se dio, sumándose la captura de algunos doradillos de hasta los dos kilos.

Arroyo Brazo Largo. Con respuestas de bagres amarillos y sapos, con cantidad de mojarrones y alguna boguita chica.

Paraná de Las Palmas Zona Zarate – Campana. Muy cortado el pique tanto de día como de noche por lo menos para especies de calidad, de todas formas se dieron especies menores bagrecitos, patisitos y alguna boguitas chicas.

Canal Alem I y II Sección. Continúan los cardúmenes de mojarrones especiales para guardar como carnada y bagrecitos amarillos chicos, por las noches se activan las tarariras, recordar la veda.

Carabelas. Muchos ataques de grandes palometas, gran cantidad de cardúmenes de mojarrones y bagres amarillos chicos.

Cuenca del Salado. Informe del Pesquero Don Eduardo. El pique de especies de fondo sigue firme, con bagres blancos, amarillos, carpas, dentudos, paties y algunas borriquetas. Muy entretenida la pesca de fondo. Hay días que el agua baja bastante limpia y se logran pejerreyes chicos, con paternóster, y cerca de la orilla. Los que encarnan con camarón hacen la cuota, no está fácil, hay que dar con los lugares y tener paciencia. Con respecto a las lisas se ven pasar algunos cardúmenes pero todavía falta. El agua continúa muy fría. En la Cascada de Guerrero hay muchos paties, bagres y carpas, también una buena variada.

Chaco. Informe de Daniel Quinteros. Luego de finalizada la veda tradicional fuimos a probar el 25 de diciembre la zona de piedras entre los cables y confluencia. La altura del río actualmente es levemente superior a los 4 ms y la claridad del agua no es la óptima, razón por la que los tereré estuvieron presentes más que el pique, se veía actividad de dorados pero esta difícil dar con ellos. Para buscar surubíes también están las condiciones. La mejor modalidad es pescar con carnada al golpe o a la deriva. La variada embarcada es muy propicia y una excelente alternativa, sigue muy firme la presencia de mandure, moncholos de muy buen porte y manguruyúes que salen con morenas coludas. Un dato de relieve; en la costa correntina sobre la zona del puente es llamativo la presencia de salmones más conocidos como pirá pytá, desde la costa se logran abundantes ejemplares fuera de medida que oscilan en los 30 cm, la legislación permite la pesca de los de más de 45 cm. Vale recordar que el tramo Confluencia/Arroyo Ambrogio cerca de Empedrado se mantiene la Veda extendida que inhibe a los deportivos pescar martes y miércoles y a los comerciales los sábados y domingos.

La Paz. Esta semana solo tuvimos algunas salidas en familia, pero el pique está muy cambiante, algunos días escasos y otros donde salieron buena cantidad de doradillos, también hay cachorros, abundante variada sobre todo palometas grandes. Se pescó con carnada viva y señuelos. El río está en los 4,27 ms en bajante, el agua clara en los 25º de temperatura.

Concepción del Uruguay. Desde esta localidad entrerriana nos comenta Gabriel Osuna que la zona está con muy buena pesca favorecida por el óptimo nivel y claridad del agua especialmente para la búsqueda de dorados que se dan en todas las modalidades.

Federación. No solo tiene termas, también hay una excelente pesca deportiva en las aguas del lago. Se puede pescar de costa como embarcados. Habitualmente en esta época del año ya podemos encontrar tarariras en los sectores más bajos y tranquilos, bogas que suelen darse de grandes portes y también surubíes chicos y medianos.

Concordia. Cacho Toller nos comenta que está muy lindo el pique, es mejor visitar la zona entre semana por el nivel de agua. Hay muy buenos dorados y surubíes de distintos portes, ya entraron esas grandes bogas que son un atractivo especial por su fuerza y tamaños.

Villa Paranacito. Carlos Correa nos informa que la pesca esta estupenda y en distintos sectores del rio Uruguay podemos encontrar dorados de todos los tamaños. Los pesos rondan entre los 4 y los 8 kilos mostrando que está muy bien la temporada, también se dieron cachorros de surubí y tarariras en los bajos y bocas de riachos.

Puerto Gaboto. Santa Fe. Bueno el pique de dorados de todos los tamaños, la pesca se hace sobre el Paraná por que la palometa esta a pleno atacando todo lo que se mueve. Los señuelos recomendables son de superficie y media agua. También hay surubíes chicos en general, pero alguno de mejor tamaño se puede dar. Además la variada de piel es muy atractiva ya que el rio tiene un muy buen nivel y color.

Reconquista. Santa Fe. La pesca más atractiva es la de dorados que se dan en todos los tamaños y en todas las modalidades. Esta zona es un clásico también para las pescas de surubíes, variadas y corvinas de rio. Informe de Carlos Tortul.

Florencia. Provincia de Santa Fe. Por Marcelo Rouvier.El río en una altura normal. La pesca increíble muchos pacúes, también dorados y surubíes y variada principalmente carnada. Con bait cast y fly cast muy lindos dorados. Una pesca muy buena.

Rosario. A pleno, y para tener en cuenta si queremos hacer una pesca variada y probar señuelos y moscas. Hay buena pesca de dorados, tarariras, surubíes, manduvi cucharon, pira pita y chafalotes

Bella Vista. Provincia de Corrientes. Comenzó la pesca fuerte, salen excelentes pacúes y dorados de diversos tamaños. El dorado sale en la zona de los bancos de arena al golpe con carnada y también con señuelos.

Ituzaingo. Lucho Terleki nos dice que la pesca comenzó muy bien después de la veda. Salen dorados de muy buen porte y muchos pira pita.