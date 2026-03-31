"Gran Hermano Generación Dorada": qué participante ganó el liderazgo y contra quiénes utilizó la fulminante

Tras la eliminación de Franco Poggio, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) dio a conocer al nuevo líder de la semana. Luego del amistoso de la Selección Argentina, se supo que Martín Rodríguez ganó nuevamente el liderazgo y, con ello, los beneficios de la inmunidad y la fulminante.

Martín es el líder de la semana en "Gran Hermano Generación Dorada".

Después del "derecho a réplica" de Manu con Zoe, Santiago del Moro hizo contacto con la casa de "GH" para pedirle nombres a Martín. El participante decidió fulminar a Andrea del Boca y Jessica Maciel.

A la hora de argumentar sus elecciones, Martín Rodríguez afirmó que fulminaba a Andrea por su "autoritarismo" y La Maciel porque su juego consiste en "gritar mucho".

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