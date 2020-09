M arcos Córdoba, el conductor de la máquina del Ferrocarril Sarmiento que el 22 de febrero de 2012 chocó contra el andén de la estación Once y causó una tragedia, confesó que había anulado el sistema de frenos antes del impacto.

"Yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir", aseguró Córdoba en diálogo con la psicóloga María Dolores Carbia y la trabajadora social Silvina Blanco en un encuentro virtual realizado por Zoom. La declaración no tiene peso judicial debido a que es un diálogo con especialistas médicos y no una declaración que conste en la causa. De hecho, la defensa ya planteó la nulidad del uso de ese testimonio.

Dalbón cargó duro

"Todo nulo. Llegó la verdad", resumió Gregorio Dalbón, abogado que representa a familiares de las víctimas. Desde su cuenta de Twitter, el abogado compartió el escrito presentado por la defensa de Marcos Córdoba. En diálogo con "Mañana Sylvestre" (Radio 10), Dalbón consideró que "las muertes del día 22 de febrero de 2012 le corresponden a quien desconectó el dispositivo, Marcos Córdoba". "No se le pueden cargar las muertes a ningún funcionario publico ni a ningún empresario", remarcó el abogado, al tiempo que aseguró que "si Córdoba no hubiera anulado ese freno el hecho no se hubiera producido".

"Ese acto que hace Marcos Córdoba y que reconoce, hace que reconozca su responsabilidad por anular ese freno para descansar la mano", remarcó Dalbón. Cabe recordar que el propio Córdoba pidió durante el juicio que "crean en mí porque yo frené, porque hice todo lo posible por frenar ese día, todo lo que estuvo a mi alcance lo hice, quiero por favor que me crean, nada más". Ante el Tribunal Oral Federal 2 destacó: "Yo no estaba borracho, no estaba drogado, no había ido a ningún corso y la noche anterior había descansado bien".

Schiavi destacó la novedad

Desde la cárcel (donde cumple 5 años y 8 meses de prisión, condena que no está firme), Juan Pablo Schiavi no se mostró sorprendido porque "esto no es nuevo". "Para nosotros esto es un elemento más. Yo soy pesimista porque todo lo que planteamos parece que entra en un saco roto", apuntó.

"El hecho de que más de veinte personas estuviéramos presos fue el primer acto destituyente y de lawfare", dijo en declaraciones radiales el ex secretario de Transporte.