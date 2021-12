Fusilamiento de Manuel Dorrego

1828 - Murió Manuel Críspulo Bernabé do Rego más conocido como Manuel Dorrego, quien fue un militar y político que participó en la Guerra de la Independencia y en las guerras civiles de nuestro país. Se desempeñó dos veces como gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1820 y entre 1827 y 1828.

¡Día del Petróleo nacional!

1907 - Se produjo el descubrimiento de petróleo en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia, por parte de un grupo de trabajadores que realizaron el hallazgo del material aceitoso y burbujeante a unos 540 metros de profundidad. Por tal motivo, en esta fecha se conmemora el Día del Petróleo Nacional.

Archibald Wright: noqueador de raza

1913 - Nació Archibald Lee Wright, quien fue un boxeador estadounidense que ha sido campeón del mundo en la categoría semipesado entre 1952 y 1962. Aún mantiene el récord de peleas ganadas por nocaut con 131 en toda su carrera. Sobre 219 combates, ganó 185 de ellos y perdió en 23 ocasiones.

Dick Van Dyke: extensa trayectoria en Hollywood

1925 - Nació Richard Wayne "Dick" Van Dyke, quien es un actor de cine y televisión estadounidense que ha recibido diversas distinciones en su vasta trayectoria. Algunas de sus películas más destacadas son "Mary Poppins", "Una noche en el Museo", "Dick Tracy", "El cómico" y "El arte del amor".

Dick Van Dyke, toda una vida haciendo reír al público.

Christopher Plummer: éxitos en la pantalla grande

1929 - Nació Christopher Plummer, quien fue un actor canadiense que se adjudicó el Premio Oscar como mejor actor de reparto en 2011, por su participación en la película "Beginners". Otras cintas en las cuales se destacó son "La novicia rebelde", "La última estación" y "Toda la plata en el mundo".

Nació el "cervecero" peruano

1955 - En la ciudad peruana de Lima se fundó el club Sporting Cristal, equipo que es uno de los más importantes de aquel país y obtuvo 19 campeonatos de liga. Participó en 36 versiones de la Copa Libertadores llegando a la final en 1997. Su estadio se llama Alberto Gallardo y tiene capacidad para 12 mil espectadores.

Sporting Cristal, símbolo en Perú.

Marcela Morelo: Gotitas de amor

1969 - Nació Marcela Alejandra Lucía Morelo, quien es una cantante y compositora que es una de las más destacadas de latinoamérica en diversos géneros. Algunas de sus canciones más importantes son "La fuerza del engaño", "Gotitas", "Luna bonita", "Tormento de amor" y "Manantial".

Inauguración de túnel subfluvial

1969 - El presidente de facto de nuestro país en aquel momento, Juan Carlos Onganía, y los gobernadores de las provincias de Santa Fe, Eladio Vázquez, y Entre Ríos, Ricardo Favre, inauguraron el túnel subfluvial Hernandarias que pasa por debajo del rió Paraná y une las ciudades de Paraná y Santa Fe.

El primer auto que cruzó el río Paraná: un Rambler Ambassador.

Taylor Swift: Talento y juventud

1989 - Nació Taylor Alison Swift, quien es una cantante, compositora, productora y actriz estadounidense que es una de la artistas más vendedoras de discos de la actualidad. Algunas de sus canciones más destacadas son "Our song", "You belong with me", "Love story" y "Back to december".

Victor Sueiro: viaje a la estrellas

2007 - Murió Manuel Victor Carlos Sueiro, quien fue un periodista, escritor y presentador de televisión que tuvo una vasta trayectoria en los medios de comunicación. Algunos de sus libros más importantes fueron "Más allá de la vida", "Historias asombrosas", "Milagros más que nunca" y "Bendita tú eres".