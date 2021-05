Manuel Alberti: parte de la Primera Junta

1763 - Nació Manuel Alberti, quien fue un sacerdote porteño en épocas del Virreinato del Río de la Plata, que formó parte de la Primera Junta de gobierno que reemplazó a las autoridades españolas tras la Revolución de Mayo. En aquel acontecimiento se desempeñó como uno de los vocales.

Ian Fleming: creador de James Bond

1908 - Nació Ian Fleming, quien fue un escritor, periodista y oficial de inteligencia británico, que escribió diversos libros pero se destaca en el mundo de la literatura por ser el creador de James Bond, el agente 007, un espía que sirve al gobierno británico. Sus obras son "Doctor No" y "Goldfinger", entre otras.

Ian Fleming junto a Sean Connery.

Benjamín Matienzo: pionero de nuestra aviación

1919 - Murió Benjamín Matienzo, quien fue un militar y pionero de la aviación nacional, que junto a los aviadores Pedro Zanni y Antonio Parodi, decidió cruzar la Cordillera de los Andes, sin embargo, las malas condiciones climáticas le jugaron una mala pasada y no pudo cumplir con su objetivo.

Leonardo Favio: símbolo del cine nacional

1938 - Nació Fuad Jorge Jury Olivera, más conocido como Leonardo Favio, quien fue un cantante, productor, guionista, actor y director de cine, que es considerado como uno de los brillantes de nuestro país. Entre sus películas recordadas figuran "Gatica, el mono" y "Martín Fierro", entre otras.

Hunter Adams: un doctor "distinto"

1945 - Nació Hunter Doherty Adams, más conocido como "Patch" Adams, quien es un médico, activista social, diplomático y escritor estadounidense, que incluyó en su labor la risoterapia, lo que el consideró como una terapia para ayudar a aquellos que transitaban por alguna enfermedad grave.

Hunter Adams, la risa como terapia.

Rosario Peñaloza: por amor a la educación

1950 - Murió Rosario Vera Peñaloza, quien fue una docente que dedicó su vida a la maestría y fundó el primer jardín de infante de nuestro país. Por tal motivo, esta fecha se conmemora como el "Día Nacional de los jardines de infantes" y el "Día de la maestra jardinera" en Argentina como homenaje.

Kyle Minogue: canción y belleza

1968 - Nació Kyle Minogue, quien es una cantante, compositora, productora, bailarina y actriz australiana, que vendió hasta el momento 80 millones de discos en todo el mundo. Entre sus canciones más reconocidas figuran "The Loco-Motion", "I should be so lucky" y "Confide in me", entre otras.

Kyle Minogue, seducción a la australiana.

Aterrizaje en la Plaza Roja

1987 - La seguridad mundial se encontró azorada con un episodio ocurrido en la ciudad de Moscú, donde un joven aviador alemán llamado Mathias Rust, aterrizó en plena Plaza Roja con un avión Cessna y con el Kremlin como espectador de lujo. El hecho permitió ver las falencias que tenía la ex Unión Sovietica.

Uby Sacco: ring de luto

1997 - Murió Uby Sacco, quien fue un boxeador que llegó a consagrarse campeón del mundo en la categoría de los pesos superligeros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El 21 de julio de 1985 alcanzó la gloria en Italia al vencer al estadounidense Gene Hatcher por Knock out técnico.

Gary Coleman: un "gigante" del humor

2010 - Murió Gary Coleman, quien fue un actor de cine y televisión estadounidense, aunque es mundialmente conocido por su papel de Arnold en "Blanco y negro", una serie de la década del 70. Entre sus películas destacadas figuran "Jimmy the Kid" y "The Flunky", entre otras.