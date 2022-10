Las muertes por accidentes de tránsito son una de las principales causales y preocupaciones en el mundo, y por tal motivo, cada 5 de octubre se celebra el Día Internacional de la Educación Vial, con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca del aprendizaje de las normas básicas viales para prevenir accidentes de tráfico.

Cabe destacar, que la Educación Vial o Educación para la Seguridad Vial consiste en la transmisión y aprendizaje de conocimientos relacionados con la adquisición y desarrollo de competencias y capacidades, orientadas a promover la seguridad vial y prevenir accidentes de tráfico: estrategias de prevención vial, normas de tráfico y políticas de precaución.

Con ello se pretende promover una cultura vial, a fin de preservar la vida de los conductores y peatones. Por otra parte, la Educación Vial fue incorporada en los sistemas de educación formal en varios países alrededor del mundo, de acuerdo a los planes académicos y modalidades educativas.

Además, incluye los siguientes temas prioritarios: Trilogía vial o factores de tránsito: factor humano, factor vehicular, factor ambiental, infraestructura vial, seguridad vial, legislación vial, señales de tráfico, normas de tráfico, conducción de vehículos, conducta, convivencia y ética, primeros auxilios viales y factores de riesgo de siniestros y accidentes de tráfico.

Reglas para manejar con educación (Imagen ilustrativa).

Un dato a tener en cuenta es los especialistas en el campo de la educación vial dejaron algunas recomendaciones y medidas de seguridad vial para conductores y peatones, a tener en cuenta: no utilizar el móvil al conducir o al cruzar a pie una calle o avenida, respetar las normas y señales de tráfico, realizar el mantenimiento preventivo del vehículo, no conducir con sueño, cansado o bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes.

En tanto, el conductor y los pasajeros deben utilizar el cinturón de seguridad al estar en un vehículo, conservar una distancia prudencial entre vehículos al conducir, evitar cualquier tipo de distracciones al conducir, respetar los límites de velocidad máxima establecidos al conducir, utilizar el rayado peatonal y puentes peatonales, respetar el semáforo peatonal en rojo y los peatones deben caminar por las aceras.

Finalmente, hay que destacar también que en la celebración del Día Internacional de la Educación Vial se llevan a cabo diversas actividades por parte de organismos e instituciones gubernamentales y privados, enseñando a conductores y peatones a respetar las normas de tráfico para reducir el riesgo de accidentes viales, y de esta manera, bajar las alarmantes cifras de muertos y heridos que dejan los siniestros.

Efemérides: otros hechos

Larry Fine: para los amigos, "Larry"

1902 - Nació Louis Feinberg más conocido como Larry Fine, quien fue un actor y comediante estadounidense que es famoso por ser uno de los tres primeros, junto con Moe y Shemp Howard, en protagonizar la serie cómica en blanco y negro de "Los Tres Chiflados". Algunas películas destacadas fueron "The Three Stooges meet Hercules" y "Scrambled brains".

Froilán González: campeón sobre ruedas

1922 - Nació José Froilán González, quien fue un piloto de automovilismo y preparador de coches de competición que llegó a correr en la Fórmula 1 y el Turismo Carretera. En la máxima categoría participó en 26 grandes premios, adjudicándose dos (ambas en Gran Bretaña con la escudería italiana Ferrari) y logrando 15 podios. También corrió para Maserati y Achille Varzi.

Brian Johnson: esa voz tan particular

1947 - Nació Brian Francis Johnson De Luca, quien es un cantante británico destacado por ser el vocalista y líder de la banda australiana AC/DC. Su primer álbum como vocalista del grupo fue "Back In Black". Algunas canciones destacadas son "You Shook Me All Night Long", "Hells Bells", "Back in Black", "Rock and Roll ain't noise pollution" y "Rock 'n' Roll Train".

Kate Winslet: dueña de varios éxitos taquilleros

1975 - Nació Kate Elizabeth Winslet Bridges, quien es una actriz británica de cine, teatro y televisión que ganó un Premio Oscar como mejor actriz en 2009, por su participación en la película "The reader". Otras cintas en las cuales se destacó son "Titanic", "Steve Jobs", "Pequeños niños", "Día laboral", "Iris", "Sense and Sensibility" y "Quills".

Steve Jobs: se cayó el sistema

2011 - Murió Steve Paul Jobs, quien fue un informático y empresario estadounidense, que es reconocido por ser el cofundador y presidente ejecutivo de Apple. En 1984, su compañía lanzó el Macintosh 128K, que fue el primer ordenador personal que se comercializó exitosamente usando una interfaz gráfica de usuario (GUI) y un ratón en vez de la línea de comandos.