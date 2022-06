El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos se celebra el 19 de junio de cada año, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la población mundial de la importancia de acabar con la violencia sexual durante los conflictos, honrar a sus víctimas y rendir tributo a todas las personas y organizaciones que luchan cada día para erradicar estos delitos.

Lo cierto, es que la violencia sexual se refiere al abuso o amenaza a la cual es sometida una persona con el fin de obligar a la práctica de algún tipo de conducta sexual, que no es consensuada.

Se considera la violencia sexual un tipo de acoso que arremete contra la integridad física y psicológica de las víctimas, obligándolas bajo la coacción a someter sus cuerpos y voluntad a las peores vejaciones y barbaries.

Son muchos los tipos de violencia sexual a la cual son sometidos sobre todo niños y mujeres, producto de los conflictos que se llevan a cabo en sus países de origen como son la prostitución, la esclavitud sexual, las violaciones, entre otras.

Una marca de por vida

En tanto, son muchas las secuelas que, con el pasar de los años, marcan la vida de las personas que son víctimas de la violencia sexual. De acuerdo a los relatos de los supervivientes, este tipo de conducta deja marcas físicas y psicológicas, que resultan difíciles de superar.

Por esta razón, muchas de ellas, necesitan de ayuda para poder sanar las heridas, mientras otras tienen que vivir con estos recuerdos y traumáticas experiencias de forma permanente.

Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció la creación de un día, donde se trabaje para la prevención y el cese definitivo de la violencia sexual en los conflictos a nivel mundial.

Se intensifican las campañas contra la violencia sexual (Imagen ilustrativa).

Así mismo, el objetivo principal, es ayudar a todas las víctimas de violencia sexual producto de los conflictos con un enfoque más humano, atendiendo sus necesidades y defendiendo sus derechos universales. En este sentido, se precisa darles asistencia médica y psicosocial, así como derecho a la educación sexual y ayuda económica.

La llegada del COVID-19 resultó un agravante para todas las personas que actualmente son víctimas de la violencia sexual en conflictos que se generan en distintas regiones de todo el planeta.

Es importante hacer mención que el 23 de marzo de 2020, el Secretario General de la ONU, hizo un llamamiento para que cese todo tipo de violencia y de esta manera minimizar el impacto que esta tragedia mundial ha representado para toda la humanidad.

De acuerdo a sus declaraciones, muchos de estos abominables actos quedan en la total impunidad, lo que trae como consecuencia mayores trabas para los organismos competentes de atender estos casos y evitar que sigan ocurriendo.

Efemérides: otros hechos

Primer juego de béisbol

1846 - En la ciudad estadounidense de New Jersey se llevó a cabo el primer juego de béisbol moderno de la historia, en un encuentro jugado entre New York Knickerbockers y New York Club. El primer equipo ideó un conjunto de veinte reglas (en 1845) que se convirtieron en la base de este deporte.

Juan Bautista Alberdi: ícono de nuestra Constitución

1884 - Murió Juan Bautista Alberdi, quien fue un abogado, economista, político, diplomático, escritor y músico que es considerado el autor intelectual de la Constitución Nacional. Además, perteneció a la Generación del 37 junto a Juan María Gutiérrez, José Mármol y Miguel Cané, marcando una época.

Fundación de Catriel

1899 - En la provincia de Río Negro, se fundó la localidad de Catriel que está ubicada sobre la margen derecha del río Colorado y limita con la provincia de la Pampa. Tiene una población cercana a los 18 mil habitantes y antiguamente era una colonia agrícola ganadera para pasar a ser una de extracción de petróleo.

Tragedia en Chile

1945 - En la mina El Teniente de Chile se produjo la llamada "Tragedia del humo", el cual es considerado el mayor accidente ocurrido en una mina metalífera a nivel mundial, que dejó el saldo de 355 muertos que perecieron por la asifixia. Se cree que un incendio inicial fue el causante del siniestro.

Boris Johnson: líder británico

1964 - Nació Alexander Boris Johnson, quien es un periodista y político estadounidense, aunque se nacionalizó inglés por su descendencia. En la actualidad es el primer ministro británico, tras asumir en 2019 como líder del Partido Conservador. Además, fue alcalde de Londres por ocho años.